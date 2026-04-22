 Fallece Darrell Sheets de 'Storage Wars' a los 67 años
Farándula

Muere trágicamente Darrell Sheets, estrella de "Storage Wars" a los 67 años

El reconocido participante de programas de subastas falleció tras una herida de bala auto infligida.

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Darrell Sheets, Instagram
Darrell Sheets / FOTO: Instagram

Darrell Sheets, reconocido por su participación en "Storage Wars", falleció a los 67 años en su residencia de Lake Havasu, Arizona. 

Las autoridades informaron que la muerte ocurrió la madrugada del 22 de abril, cuando respondieron a un llamado por una persona sin vida en su domicilio.

Según informes oficiales, la causa del fallecimiento fue una herida de bala autoinfligida en la cabeza. La policía local confirmó que encontraron a Darrell Sheets sin signos vitales y posteriormente trasladaron su cuerpo a la oficina forense del condado de Mohave.

El Departamento de Policía de Lake Havasu sostuvo que el caso continúa bajo investigación activa y que proporcionarán nueva información conforme avance el proceso.

El actor había presentado problemas de salud en años recientes. En marzo de 2019, Sheets fue internado de emergencia tras sufrir un infarto, situación que requirió una intervención quirúrgica.

Estos antecedentes de salud se sumaban a las preocupaciones sobre su bienestar en el entorno cercano y profesional.

La trayectoria de Darrell Sheets en "Storage Wars"

Darrel Sheets alcanzó gran popularidad al participar en 163 episodios del exitoso reality show "Storage Wars", según cifras de la plataforma IMDb.

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Darrell Sheets - Instagram

El programa, transmitido durante varios años en televisión, gira en torno a la dinámica de compradores profesionales que asisten a subastas de depósitos de almacenamiento abandonados en California.

Los protagonistas, incluido Darrell Sheets, se enfrentan al reto de decidir si pujar por una unidad sin conocer su contenido. El mayor postor adquiere la totalidad de los objetos dentro del almacén, con la esperanza de obtener ganancias mediante su posterior venta. Sheets se distinguió por su estilo y determinación a lo largo de su trayectoria en el show.

Además de su labor en "Storage Wars", Darrell Sheets fue invitado en diversas ocasiones en programas de televisión norteamericanos, como el show nocturno de Jay Leno y la serie culinaria conducida por Rachael Ray. Su carisma le permitió conectar con el público más allá del reality de subastas.

En los últimos años, Sheets decidió alejarse de la televisión y estableció su residencia en Arizona, donde administraba una tienda de antigüedades llamada Havasu Show Me Your Junk.

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