 Darrell Sheets: Suicidio tras años de ciberacoso revelado
Farándula

Revelan que Darrell Sheets tomó trágica decisión tras años de ciberacoso

La policía investiga las denuncias de que la estrella del programa "¿Quién da más?" fue víctima de acoso cibernético.

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Darrell Sheets, Instagram
Darrell Sheets / FOTO: Instagram

Rene Nezhoda, estrella de "Storage Wars", cree que el ciberacoso pudo haber influido en la trágica muerte de su compañero de reparto, Darrell Sheets .

"Últimamente, un tipo lo estaba atormentando de verdad y lo acosaba cibernéticamente", dijo Nezhoda en un video de Instagram compartido poco después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Darrell Sheets el miércoles a los 67 años.

"Darrell ha estado publicando mucho sobre el tipo que lo ha estado acosando cibernéticamente y atormentando, y realmente espero que [las autoridades] investiguen a ese tipo y que no quede impune", agregó.

El sargento Kyle Ridgway, oficial de información pública del Departamento de Policía de Lake Havasu City en Arizona, declaró a Page Six el miércoles:

"Estamos al tanto de estas acusaciones de ciberacoso y eso forma parte de la investigación en curso".

Por su parte, René habló directo a sus seguidores: "Chicos, el hecho de que nos vean en la televisión no significa que nos conozcan", dijo Nezhoda a sus seguidores en su video. "No significa que sepan de qué se trata".

La estrella de reality agregó en su mensaje a los fans que nada da derecho a alguien a acosar a otra persona.

"De hecho", dijo, "si tienes a alguien en tu vida que piensa que es gracioso acosar cibernéticamente a otras personas... dale una bofetada en la nuca".

La tragedia 

Darrell Sheets, reconocido por su participación en "Storage Wars", falleció a los 67 años en su residencia de Lake Havasu, Arizona. 

Las autoridades informaron que la muerte ocurrió la madrugada del 22 de abril, cuando respondieron a un llamado por una persona sin vida en su domicilio.

Según informes oficiales, la causa del fallecimiento fue una herida de bala autoinfligida en la cabeza. La policía local confirmó que encontraron a Darrell Sheets sin signos vitales y posteriormente trasladaron su cuerpo a la oficina forense del condado de Mohave.

El actor había presentado problemas de salud en años recientes. En marzo de 2019, Darrell Sheets fue internado de emergencia tras sufrir un infarto, situación que requirió una intervención quirúrgica.

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