 Kpop Demon Hunters Iguala a BTS y Revoluciona la Música
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KPop Demon Hunters iguala récord de BTS y revoluciona la industria musical global

La producción animada, primera en ganar un Óscar con tema K-pop, impacta globalmente y desafía listas musicales.

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Las Guerreras K-Pop, Redes sociales
Las Guerreras K-Pop / FOTO: Redes sociales

La banda sonora de KPop Demon Hunters alcanzó un nuevo logro en la historia de la música: el álbum se mantuvo durante 41 semanas consecutivas en la prestigiosa lista Billboard 200, igualando el récord conseguido por "Proof" de BTS en 2022.

Forbes resaltó la proeza, que marca un antes y un después dentro del género K-pop, ya que se trata de una producción que no solo compite con grupos consolidados, sino que también rompe esquemas al tratarse de la música original de una película de animación.

Este reconocimiento posiciona a KPop Demon Hunters como el cuarto álbum de K-pop con mayor tiempo de permanencia en la lista Billboard 200.

El ranking sigue liderado por los lanzamientos de BTS, cuyos álbumes "Love Yourself: Answer" y "Map of the Soul: 7" acumularon 100 y 95 semanas en el listado, respectivamente.

El impacto del álbum va más allá de las listas musicales. La banda sonora pertenece a una película animada distribuida por Netflix, lo que representa una novedad importante, ya que raras veces una producción de este tipo logra figurar entre los títulos más exitosos en la industria musical internacional.

La rápida popularidad del filme, que mezcla acción, música y fantasía, contribuyó a su éxito en ventas y streaming.

KPop Demon Hunters, ambientada en el universo ficticio de HUNTR/X, sigue las aventuras de un grupo de chicas que combinan su carrera artística con la lucha contra fuerzas sobrenaturales.

Las voces de los personajes principales pertenecen a las artistas EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes aportan autenticidad y dinamismo a la propuesta sonora del filme.

Reconocimientos internacionales y récords históricos

El alcance global del proyecto no solo se mide en el rendimiento de sus listas, sino también en los premios obtenidos. La producción ganó dos Óscar en la última temporada: uno como mejor animación y otro por la mejor canción original, "Golden".

Esta canción, en particular, se convirtió en un hito, al ser la primera pieza de K-pop reconocida en la categoría de mejor canción original de la academia.

El éxito de la banda sonora se replicó en distintas ceremonias. La película obtuvo los mismos galardones en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards, consolidando su prestigio en la industria del entretenimiento y abriendo nuevas puertas para el K-pop en el ámbito cinematográfico.

Las protagonistas de KPop Demon Hunters fueron seleccionadas para aparecer en la portada de la reconocida revista Time, que las destacó como "revelación de 2025". 

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