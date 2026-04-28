Jessica Biel da ultimátum a Justin Timberlake por polémicas

La relación entre Jessica Biel y Justin Timberlake vuelve a centrar la atención pública tras nuevas revelaciones sobre supuestas tensiones en la pareja a raíz de episodios recientes que protagonizó el cantante.
Fuentes cercanas aseguran que Biel le puso un ultimátum a Justin Timberlake por su comportamiento, marcando un límite claro luego de varios incidentes durante el último año.
En junio de 2024 la policía arrestó a Justin Timberlake en Sag Harbor, Nueva York, luego de conducir bajo los efectos del alcohol.
Este evento activó la alarma en el entorno familiar, según reportes de medios como Page Six.
La actriz le habría comunicado a su esposo que no tolerará más situaciones similares. Una fuente cercana comentó que Biel evalúa terminar la relación si Timberlake reincide en este comportamiento.
El reporte también menciona el torneo de golf 8AM Invitational, que tuvo lugar en Las Vegas el 18 de abril. Diversos testigos aseguraron que Justin Timberlake mostró señales de intoxicación al finalizar el evento. Una fuente próxima a la pareja advirtió:
"No hay mucho más que pueda soportar", señalando la posibilidad de un punto de quiebre ante nuevos episodios.
Se sabe que el cantante pasa largos períodos fuera de casa, lo que genera tensiones adicionales dentro del entorno familiar. La dinámica se hace más compleja porque Biel se encarga de la mayor parte del cuidado de los dos hijos que comparten: Silas y Phineas.
Distintas versiones
Page Six recopiló el testimonio de una persona cercana, que asegura que aunque el matrimonio ha atravesado momentos difíciles, ambos trabajan en su vínculo y no estarían en el borde de una separación inminente.
"Ha sido un período complicado, con mucha atención sobre Justin, pero han tenido altibajos como cualquier pareja, no es un quiebre definitivo", puntualizó.
Después del arresto de Justin Timberlake, la situación volvió a ganar espacio en los medios con la difusión de imágenes de la cámara corporal policial.
Jessica Biel expresó incomodidad ante la renovada atención mediática y preferiría dejar atrás el episodio, según información de People.
En septiembre, Justin Timberlake se declaró culpable de conducción imprudente como parte de un acuerdo judicial y se disculpó públicamente, intentando poner fin al capítulo del arresto.
No es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de crisis. En 2019, Timberlake afrontó especulaciones sobre una supuesta cercanía con la actriz Alisha Wainwright durante un rodaje. El propio músico calificó aquel episodio como un "error de juicio", desmintiendo que haya habido consecuencias mayores para su matrimonio.