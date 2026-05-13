 Demi Moore inquieta a fans por su salud en Cannes 2023
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Demi Moore preocupa a sus fans por su estado de salud tras aparecer en Cannes

La extrema delgadez de la actriz genera preocupación entre fans y críticos, quienes señalan riesgos para su salud tras su apariencia en la alfombra roja.

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Demi Moore, Instagram
Demi Moore / FOTO: Instagram

Demi Moore apareció en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026 y generó una ola de comentarios y preocupación en redes sociales debido a su visible delgadez y cambio físico respecto a otras presentaciones públicas.

Las imágenes de la reconocida actriz, vestida con un elegante traje blanco de lentejuelas y corte sirena, se viralizaron rápidamente, poniendo en el centro de la conversación su aspecto físico y las reacciones de sus seguidores.

Desde que surgieron las primeras fotos de Demi Moore en Cannes, usuarios de diversas plataformas no tardaron en encender debates sobre la apariencia física de la actriz.

Algunos internautas manifestaron su inquietud considerando que la apariencia de Demi Moore podría estar asociada a problemas de salud y advirtieron sobre los peligros que puede tener normalizar ciertos estándares de belleza presentes en la industria del entretenimiento.

En distintas publicaciones, seguidores y detractores coincidieron en señalar aspectos como la delgadez visible en los brazos y la espalda, así como la marcada clavícula y hombros.

Entre los mensajes más destacados se leía: "Normalizar malos hábitos alimenticios creyendo que se ven bien es un gran error, la niñez puede tener una mala orientación y atentar contra la salud física y mental" y "Está demasiado delgada".

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Demi Moore Cannes - Instagram

Reflejo de una problemática más amplia

La polémica generada por la presencia de Demi Moore en Cannes no es un caso aislado. Desde hace tiempo figuras del espectáculo sufren críticas y señalamientos por su peso y aspecto corporal. 

El escrutinio constante al que se ven sometidas actrices y cantantes reabre el debate sobre los estándares de belleza y su impacto en la salud pública.

Muchas voces recalcan que las imágenes publicadas pueden transmitir mensajes erróneos, especialmente a públicos jóvenes, respecto a modelos de vida poco saludables.

A pesar de la controversia, Demi Moore acaparó la atención de los fotógrafos y asistentes con su distintivo estilo y seguridad en la alfombra roja. Recibió elogios por su porte y por la sofisticación de su atuendo, circunstancias que no dejaron de ser comentadas positivamente en paralelo a las discusiones sobre su aspecto. 

Demi Moore sigue siendo una de las grandes protagonistas en una de las citas más importantes de la industria cinematográfica, demostrando que su presencia no pasa inadvertida, tanto por sus logros profesionales como por el debate social que despierta.

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