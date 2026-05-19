Stavros Floros de Survivor pierde una pierna en RD

El reality show Survivor Greece enfrenta un momento crítico tras el accidente que sufrió Stavros Floros, uno de sus jóvenes participantes, durante una pausa en la grabación.
El incidente, ocurrido en República Dominicana, provocó conmoción no solo entre quienes siguen el programa, sino también entre la audiencia internacional, dado que el concursante perdió parte de una pierna como consecuencia del siniestro.
Stavros Floros, de 21 años, fue alcanzado por la hélice de una embarcación turística mientras practicaba pesca submarina y esnórquel en la famosa isla Saona.
El golpe de la lancha le ocasionó graves lesiones en el tobillo derecho y, lamentablemente, obligó a la amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla.
Tras el accidente, la producción del reality suspendió temporalmente las grabaciones, y las autoridades comenzaron una investigación para aclarar las circunstancias del hecho.
En el momento en que ocurrió todo, Floros estaba buceando junto a un compañero durante un descanso de las grabaciones. Una lancha turística los golpeó accidentalmente. Aunque inicialmente circuló que pescaba, su padre luego aclaró que ambos señalizaban su posición en el mar mediante una boya de seguridad.
"Las hélices de la lancha golpearon a mi hijo por detrás. La hemorragia era incontrolable", narró su padre, quien también señaló que la ambulancia tardó varios minutos en llegar.
Tras el impacto, su compañero Manos Malliaros lo sacó rápidamente del agua y le salvó la vida
¿Quién es Stavros Floros?
Stavros Floros nació en Mesoropi, un pequeño pueblo del suroeste de Kavala, Grecia. Además de participar en el famoso programa, forma parte activa del negocio familiar de apicultura.
En lo académico, estudió Contabilidad y Finanzas, y en su tiempo libre se inclina por deportes como el fútbol y el boxeo. Según reportes de medios griegos, creció en una familia numerosa con diez hermanos, lo que lo forjó en valores como la colaboración, la paciencia y la perseverancia.
Stavros Floros fue trasladado al Centro Médico Central Romana, donde se sometió a una cirugía de seis horas. Más tarde, informaron que sería trasladado a Miami para una nueva intervención. A pesar de la gravedad, su estado es estable y permanece fuera de peligro.
Desde su cama en el hospital, Stavros apareció en redes sociales sonriente y agradecido. Subió un video en el que agradece el cariño y define lo vivido como "un milagro".
"Gracias por todo el amor que he recibido, realmente todo el asunto es un milagro. Gracias a todos los que me regalaron esta sonrisa", dijo a sus seguidores.
La policía local arrestó al conductor de la lancha implicada, quien está bajo custodia mientras continúa la investigación. El hombre admitió que no vio la boya de señalización a tiempo, lo que podría traerle cargos por negligencia.