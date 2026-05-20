 La Güereja revela su enfermedad incurable
Farándula

La Güereja rompe el silencio y revela que padece una enfermedad incurable

La querida actriz y comediante María Elena Saldaña, famosa por su personaje de "La Güereja", sorprendió al revelar que vive con una enfermedad incurable.

Compartir:
La Güereja
La Güereja / FOTO:

María Elena SaldañaLa Güereja sorprendió a sus seguidores luego de revelar que vive desde hace años con una enfermedad incurable. La actriz se visto afectada en temas de movilidad, lo que le ha provocado constantes lesiones.

La artista explicó que este padecimiento la acompaña desde que era adolescente y que incluso ha influido en su carrera profesional. Conocida por interpretar al icónico personaje de La Güereja, María Elena Saldaña confesó que padece hiperlaxitud ligamentaria, también llamada síndrome de hipermovilidad.

También tiene una condición que provoca que las articulaciones tengan un rango de movimiento mayor al normal debido a la elasticidad excesiva de los ligamentos. La actriz explicó que este problema de salud ha ocasionado que sus hombros se disloquen con facilidad, situación que enfrentó durante gran parte de su juventud.

Según contó en entrevistas retomadas por medios mexicanos, los especialistas le recomendaron someterse a cirugías; sin embargo, ella decidió no hacerlo porque considera que el problema podría repetirse constantemente. Pese al complicado diagnóstico, la actriz continúa trabajando en televisión y actualmente forma parte de proyectos de comedia en México.

Más de la situación de La Güereja

Saldaña aseguró que ha aprendido a identificar cuándo podría sufrir una luxación para reaccionar a tiempo y evitar lesiones más graves.  Además, comentó que el ejercicio le ha ayudado a fortalecer sus músculos y reducir algunos síntomas.

La hiperlaxitud ligamentaria suele tener un origen genético y está relacionada con alteraciones en el colágeno, proteína encargada de brindar firmeza a los tejidos. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor muscular y articular, esguinces frecuentes, fatiga y sensación de inestabilidad al caminar.

¡Su camioneta quedó destruida! Paolita Suárez sufre terrible accidente

La influencer Paolita Suárez alarmó a sus seguidores luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico en León, Guanajuato, que terminó con su traslado a un hospital.

La revelación de la actriz generó preocupación entre sus fanáticos, especialmente porque en diversas ocasiones sufrió caídas y accidentes durante eventos públicos. Sin embargo, la famosa dejó claro que no piensa retirarse pronto del medio artístico y que continuará trabajando mientras su salud se lo permita.

En Portada

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchichet
Nacionales

Fiscal general destituye al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche

01:01 PM, Mayo 20
Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democraciat
Nacionales

Guatemala y la Unión Europea consolidan relación y reiteran compromiso en la defensa de la democracia

12:47 PM, Mayo 20
Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Moralest
Nacionales

Masaya presenta denuncia contra Curruchiche y Morales

10:47 AM, Mayo 20
Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacionalt
Deportes

Hace dos años Municipal celebraba la copa 32 de Liga Nacional

01:55 PM, Mayo 20
La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Sauditat
Deportes

La hora de la verdad para Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

12:21 PM, Mayo 20

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar