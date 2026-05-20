La Güereja revela su enfermedad incurable

María Elena Saldaña, La Güereja sorprendió a sus seguidores luego de revelar que vive desde hace años con una enfermedad incurable. La actriz se visto afectada en temas de movilidad, lo que le ha provocado constantes lesiones.
La artista explicó que este padecimiento la acompaña desde que era adolescente y que incluso ha influido en su carrera profesional. Conocida por interpretar al icónico personaje de La Güereja, María Elena Saldaña confesó que padece hiperlaxitud ligamentaria, también llamada síndrome de hipermovilidad.
También tiene una condición que provoca que las articulaciones tengan un rango de movimiento mayor al normal debido a la elasticidad excesiva de los ligamentos. La actriz explicó que este problema de salud ha ocasionado que sus hombros se disloquen con facilidad, situación que enfrentó durante gran parte de su juventud.
Según contó en entrevistas retomadas por medios mexicanos, los especialistas le recomendaron someterse a cirugías; sin embargo, ella decidió no hacerlo porque considera que el problema podría repetirse constantemente. Pese al complicado diagnóstico, la actriz continúa trabajando en televisión y actualmente forma parte de proyectos de comedia en México.
Más de la situación de La Güereja
Saldaña aseguró que ha aprendido a identificar cuándo podría sufrir una luxación para reaccionar a tiempo y evitar lesiones más graves. Además, comentó que el ejercicio le ha ayudado a fortalecer sus músculos y reducir algunos síntomas.
La hiperlaxitud ligamentaria suele tener un origen genético y está relacionada con alteraciones en el colágeno, proteína encargada de brindar firmeza a los tejidos. Entre los síntomas más comunes se encuentran dolor muscular y articular, esguinces frecuentes, fatiga y sensación de inestabilidad al caminar.
La revelación de la actriz generó preocupación entre sus fanáticos, especialmente porque en diversas ocasiones sufrió caídas y accidentes durante eventos públicos. Sin embargo, la famosa dejó claro que no piensa retirarse pronto del medio artístico y que continuará trabajando mientras su salud se lo permita.