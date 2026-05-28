 Bianca Censori Desafía Instagram con Foto Audaz
Farándula

Bianca Censori reta la censura de Instagram con atrevida foto

La esposa de Kanye West compartió una foto en la que apenas cubría su figura con diminutos triángulos plateados sostenidos por delgadas tiras que casi desaparecían sobre la piel.

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Kanye West y Bianca Censori en los premios Grammy., Redes sociales.
Kanye West y Bianca Censori en los premios Grammy. / FOTO: Redes sociales.

Bianca Censori, la esposa de Kanye West, volvió a ser noticia en redes sociales después de compartir una fotografía en sus historias de Instagram donde posó con un bikini plateado de diseño minimalista. 

El conjunto, que se viralizó de inmediato, es uno de los más pequeños que ha mostrado hasta ahora, reafirmando su estilo audaz y sin reservas.

La arquitecta australiana, de 31 años, eligió el martes 26 de mayo para publicar una imagen en la que apenas cubría su figura con diminutos triángulos plateados sostenidos por delgadas tiras que casi desaparecían sobre la piel. 

El look se completaba con una parte inferior de talle medio en color gris y una chaqueta de tweed con puños de pelo, manteniendo su estilo provocador y sofisticado a la vez.

Aunque muchos pensaron que se trataba de un outfit nuevo, Bianca Censori ya había llevado este mismo conjunto días antes durante una salida nocturna junto a Kanye West en el icónico Chateau Marmont de Hollywood.

En esa oportunidad prefirió mantener la chaqueta cerrada, dejando al descubierto apenas una insinuación del top metálico, que después mostró en profundidad en su publicación de redes sociales.

No es la primera vez que la esposa de Kanye West sorprende con elecciones de vestuario llamativas. Durante la madrugada del domingo, Bianca Censori acompañó al músico saliendo del Chateau Marmont con un body plateado que dejaba expuestas tanto sus piernas como su espalda.

El conjunto se completaba con una chaqueta de acabado metálico con flecos y sandalias nude de plataforma.

De la alfombra roja a la polémica

Bianca Censori no solo llama la atención en las redes o en las calles de Hollywood; en enero de 2025, su aparición en la alfombra roja de los Premios Grammy causó revuelo. 

Ella llegó luciendo un abrigo de piel negra, que en plena ceremonia dejó caer para exhibir un minivestido transparente sin ropa interior, generando titulares y debates en el mundo del espectáculo.

De acuerdo con un informe de Page Six, fue el propio Kanye West quien sugirió que protagonizara un momento escandaloso y se quitara el abrigo ante las cámaras. 

Foto embed
Bianca Censori Kanye West - Instagram

Posteriormente, West celebró en Instagram el alcance del suceso, asegurando: "Mi esposa es la persona más buscada en Google en el planeta llamado Tierra. Le ganamos a los Grammys".

Algunas voces cuestionaron si era Kanye West quien decidía qué vestía su esposa, pero Bianca Censori respondió categóricamente en una entrevista con Vanity Fair en febrero afirmando:

"No haría algo que no quisiera hacer. Con mi marido trabajamos juntos en mis outfits. Era una colaboración, nunca fue ‘me estaban diciendo qué hacer’".

Bianca Censori y Kanye West se casaron en 2022, año en el que se formalizó el divorcio entre el rapero y Kim Kardashian. 

Bianca Censori se deja ver en la calle con diminuta lencería comestible

Kanye West le pagó US$100 mil a su esposa para que luciera una lencería, que a penas la cubría, hecha de caramelos.

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