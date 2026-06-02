Actor agredido en el Periférico: Brutal ataque captado

Joan Kuri, reconocido actor mexicano de telenovelas y series, vivió momentos de tensión tras ser víctima de una agresión física en calles de la Ciudad de México.
El intérprete, conocido por su participación en producciones como La Rosa de Guadalupe, relató cómo un incidente vial escaló hasta terminar en un violento ataque que le dejó varias heridas visibles, incluyendo un ojo morado y una lesión en la ceja.
Joan Kuri explicó que todo comenzó cuando un conductor reaccionó agresivamente tras sentirse bloqueado en una incorporación a Periférico, una de las principales vías de la capital mexicana.
El actor mencionó que el hombre comenzó a amenazarlo con señales e insultos, lo que finalmente desembocó en una persecución vehicular.
Aunque Kuri intentó evadir el enfrentamiento, el agresor logró darle alcance para posteriormente golpearlo.
"Se bajó, me sacó a golpes del carro. Yo iba acompañado de dos personas y tuve que protegerlas. Me empezó a golpear, después intentó huir, pero logré detenerlo y marqué al 911. Llegó una ambulancia muy pronto", relató el actor sobre los dramáticos momentos que vivió.
Revelan detalles sobre las lesiones sufridas
Kuri intentó grabar la agresión para tener evidencia, lo cual agravó la actitud violenta del atacante, quien amenazó con golpearlo de nuevo.
Según el propio actor, varios transeúntes acudieron en su auxilio, permitiendo que la situación no pasara a mayores. La herida en el ojo obligó al intérprete a acudir de inmediato a una consulta médica para descartar consecuencias severas.
"Acabo de salir del doctor, me mandaron a revisar para descartar lesiones graves. Me harán una placa por precaución. Esperemos que el golpe no pase a más", comentó Kuri al respecto.
El actor también señaló que, más allá de la molestia ocular, la boca resultó muy lastimada. Le costaba abrir la boca para comer por el dolor y sangrado, además de que la nariz también resultó afectada.
Joan Kuri expresó su indignación y señal de alerta por la actitud agresiva del conductor, que incluso tenía a su madre como acompañante durante el altercado. El actor manifestó su esperanza de que se haga justicia, dejando entrever que el responsable podría haber estado bajo influencia de alguna sustancia.