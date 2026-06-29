 La Trágica Muerte de Daveigh Chase: Revelaciones Impactantes

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Revelan la trágica verdad detrás de la muerte de Daveigh Chase, protagonista de “El Aro”

Este lunes, las autoridades dieron a conocer la causa de la muerte de la actriz que dio voz a Lilo en “Lilo & Stitch”, quien falleció el pasado 17 de junio a los 35 años

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Daveigh Chase, Instagram
Daveigh Chase / FOTO: Instagram
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La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles reveló la causa oficial del fallecimiento de Daveigh Chase, actriz conocida internacionalmente por su papel de Samara Morgan en la película de terror "El Aro" y por prestar su voz a Lilo en "Lilo & Stitch". 

Daveigh Chase murió el 17 de junio en Los Ángeles a los 35 años debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), según el informe oficial. 

Como causa secundaria, las autoridades mencionaron el consumo crónico de múltiples sustancias.

El padre de la actriz, John David Schwallier, explicó que su hija vivió en situación de calle y luchó contra problemas de adicción desde los 13 años. Agregó que hacía varios años que no tenía contacto con ella.

Tras la noticia, distintas versiones sobre su salud circularon en los medios durante los primeros días después del fallecimiento.

Roy Hernandez, identificado como su pareja, entregó una versión preliminar sobre el estado de salud de Daveigh Chase, señalando que había presentado meningitis y sepsis, una consecuencia grave de una infección.

Hernandez organizó además una campaña de recaudación en GoFundMe, donde describió fragmentos íntimos de la vida de la actriz y afirmó que ella tuvo una infancia difícil, fue víctima de acoso escolar, sufrió una ruptura con su familia y pasó largos periodos en el centro de Los Ángeles buscando estabilidad.

"Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza".

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GoFundMe Daveigh Chase - Instagram

Carrera artística desde temprana edad

Daveigh Chase debutó en el mundo del espectáculo siendo una niña y alcanzó popularidad internacional en 2002 gracias a su interpretación como Lilo Pelekai en el filme animado "Lilo & Stitch" de Disney.

Su talento en el doblaje le abrió puertas para participar en otras producciones de la franquicia, como "Stitch! The Movie" (2003), "Leroy & Stitch" (2006) y la serie de televisión "Lilo & Stitch: The Series", transmitida por Disney Channel.

Sumado a su labor como actriz de voz, Daveigh Chase protagonizó proyectos exitosos en cine y televisión. Uno de los más recordados fue su papel de Samara Morgan en "El Aro", una película que logró gran éxito comercial y consolidó su lugar en la industria cinematográfica.

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Daveigh-Chase.jpeg -

Además, formó parte del elenco de la cinta "Donnie Darko" como Samantha Darko, la hermana menor del personaje de Jake Gyllenhaal, y retomó ese papel en "S. Darko", secuela lanzada en 2009 directamente a video.

En televisión, Daveigh Chase interpretó a Rhonda Volmer en la serie "Big Love" de HBO, una adolescente presentada como esposa infantil del personaje Roman Grant, líder de una comunidad fundamentalista ficticia. Esta actuación también resultó clave en su carrera profesional.

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