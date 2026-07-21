Robbie Williams: Viral Video de Objeto Extraño en Entrevista

Durante la clausura del Mundial 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un video protagonizado por Robbie Williams desató polémica en redes sociales.
El famoso cantante británico recibió atención internacional luego de que se viralizara una escena durante una entrevista en la que un objeto blanco cayó de su boca y aterrizó sobre el micrófono mientras dialogaba con un medio alemán.
Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, ocasionaron especulaciones sobre un posible consumo de sustancias ilegales en pleno evento global.
La secuencia se desarrolló tras la presentación de Robbie Williams junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini, quienes interpretaron juntos el himno oficial del torneo, "Desire".
Durante la charla con MagentaTV, el público observó cómo Robbie Williams intentaba retirar el pequeño objeto blanco del micrófono, pero, en un gesto sorpresivo, optó por colocarlo brevemente en su frente, lo que añadió una dosis de desconcierto y alimentó los rumores en línea.
Respuesta y aclaración
Ante la propagación de todo tipo de teorías y memes en las redes, el propio músico decidió aclarar el incidente tan solo un día después.
Mostrándose distendido desde su cama, Robbie Williams publicó un video en el que abordó la controversia:
"Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero está bien porque tengo varios más", afirmó entre bromas.
Para despejar dudas, exhibió en su lengua dos pastillas blancas para el aliento, explicando que eso era exactamente lo que se vio en el video viral.
El episodio generó reacciones también por el historial de Robbie Williams con el consumo de alcohol y drogas, tema sobre el que el artista no ha rehuido declarar públicamente. Usuarios de internet recordaron momentos anteriores de su carrera marcados por la adicción y por el discurso abierto del cantante frente a estos temas.
El cantante ha contado en varias ocasiones cómo logró cambiar su relación con las sustancias. A inicios de julio, durante una entrevista con un diario español, detalló que lleva 25 años sin beber alcohol y que ahora puede confiar en sí mismo para enfrentar las dificultades sin recaer.
"No he bebido alcohol en 25 años. Esa parte no es difícil para mí. Lo difícil es afrontar la vida tal y como es. Pero ahora confío en mí mismo", compartió Robbie Williams.