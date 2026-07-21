¿Tom Holland y Zendaya enfrentarían prisión por polémica en México?

Tom Holland y Zendaya se vieron envueltos en una polémica durante su reciente visita a la Ciudad de México, en el marco del tour de promoción de "Spider-Man: Brand New Day".
Lo que comenzó como una celebración con fans se transformó en un debate legal y social acerca del uso y transformación de símbolos patrios.
El evento tuvo lugar el 20 de julio en la Aztlán Feria de Chapultepec, en la capital mexicana, donde cientos de seguidores acudieron para conocer a las estrellas.
La alfombra roja brilló no solo por la presencia de ambos actores, sino también por los comentarios en redes sobre el carisma de la pareja y el llamativo atuendo de Zendaya. Sin embargo, fue el cierre del evento el que cambió la conversación de la farándula a la legalidad.
En la ceremonia final, apareció una bandera de México modificada con elementos gráficos vinculados al universo de Spider-Man. Aunque ellos no modificaron la bandera, posaron con ella y eso fue lo que generó enojo en miles de usuarios.
Este gesto, lejos de pasar desapercibido, generó críticas e inquietudes en redes sociales sobre si esta alteración constituía una infracción a las leyes mexicanas que regulan el uso de símbolos nacionales.
Ley sobre la bandera y posibles sanciones
La legislación mexicana, a través de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, especifica en el artículo 3 las características que debe tener la bandera nacional: tres franjas verticales en verde, blanco y rojo, y el Escudo Nacional al centro de la franja blanca. Cualquier modificación a estos elementos es considerada una infracción.
Las consecuencias legales no son menores. La misma ley contempla una serie de sanciones administrativas que pueden implicar:
- Amonestación
- Multas de hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
- Multas adicionales por cada día que continúe la infracción
- Arresto de hasta 36 horas
Adicionalmente, la ley menciona que existen escenarios donde la falta administrativa puede derivar en responsabilidad penal.
El Código Penal Federal de México, en su artículo 191, establece que el ultraje al pabellón nacional puede castigarse con penas de seis meses a cuatro años de prisión, multas de cincuenta a tres mil pesos o ambas sanciones, según determine el juez.
No obstante, para que una autoridad imponga este castigo debe considerar si lo ocurrido se trata realmente de un ultraje y no de una simple aparición de la bandera intervenida en un contexto como una fotografía o un acto público.
En redes sociales circulan versiones sobre una posible investigación o sanción a Tom Holland, Zendaya o incluso miembros de la producción. Sin embargo, la ley mexicana requiere determinar de manera concreta quién ordenó, promovió, usó o transformó la bandera nacional, así como el contexto en el que se realizó la modificación.