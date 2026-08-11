Regreso de Ted Lasso: El Coach Optimista Vuelve a la Pantalla

Por el lejano 2019 la cadena de televisión estadounidense NBC que, luego de adquirir los derechos de transmisión de la Premier League contrató a Jason Sudakis para hacer unos sketch publicitarios donde interpretó a un coach de futbol americano al promocionar una liga sin saber absolutamente nada del deporte, y tuvo sus frutos.
Eso despertó un nervio en la plataforma de la manzana masticada, la posibilidad de crear una comedia. Quién lo diría después de 3 temporadas se convirtió en una de las series favoritas y muy queridas de Apple y hoy regresa para una cuarta temporada y por lo que se ve, habrá Ted Lasso para rato. Amén.
Bill Lawrence, productor de la serie, y responsable de los grandes títulos cómicos de los últimos 26 años, Scrubs, Cougar Town, Shrinking, Bad Monkey y Rooster, en la televisión estadounidense recién estrenó a principios de este año el relanzamiento de Scrubs. Debido al éxito inmediato (ya se está filmando la segunda temporada de la comedia hospitalaria) la fanaticada del coach optimista originario de Kansas pidió a gritos una cuarta temporada. Las plegarias fueron respondidas y este 5 de agosto, por fin, se estrenó.
¿De qué tratará la cuarta temporada?
El primer capítulo, que ya se puede ver en Apple TV, nos encuentra con el coach que trabaja como asistente del manager de un supermercado. Claro, está reunido con su hijo y su relación es más unida que nunca. Sin embargo, Lasso extraña sus viejas andadas como coach.
Un avión aterriza en Kansas proveniente de Londres con su antigua jefa Rebeca Welton (Hannah Waddingham junto con Keeley Jones (Juno Temple) y Higgins (Jeremy Swift) para tratar de convencerlo de entrenar al nuevo equipo de futbol femenino de Richmond.
La química entre el elenco funciona como un reloj suizo y el primer episodio de casi una hora, que se siente cortísimo, nos sentamos con ellos a reír con ellos. Esta cuarta temporada contará con 10 episodios según se anunció.
Ted Lasso, el coach de corazón y alma
No es que Ted Lasso sea como el entrenador de futbol estelar que haga escuela o sea legendario como Johan Cruyff o incluso Pep Guardiola, nada de eso, sin embargo su filosofía de optimismo irredento y peleador de corazón indomable lo hace un personaje triunfador y que aunque lleve todas las de perder no queremos que se rinda, queremos que gane, aunque sea una.
Lasso es una versión de su creador Bill Lawrence que ven la vida con mucho optimismo y aunque las condiciones humanas golpeen sin piedad para él y sus personajes, siempre habrá otro día y otra oportunidad para brillar y ganar la batalla.
Esta cuarta temporada promete más comedia tonta y la incomodidad del uso de la terminología woke, lo que creará ciertas dinámicas humorísticas de género que recorren estos tiempos y eso podría complicar la forma que reimos o nos incomode la serie.
Algo más que salta a la vista es, si los nuevos personajes van a ser tan entrañables como lo fue, por ejemplo, Cristo Fernández como el futbolista Dani Rojas o Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) o si regresará el periodista Trent Crimm (James Lance), o si tendrán el carisma malencarado de Roy Kent (Brett Goldstein) o el playboy futbolero que era Jamei Tartt (Phiul Dunster).
Sabemos que Ted Lasso es un reparto coral donde la mayoría de personajes tienen presencia dentro de la serie. De pronto puede preocupar si hay suficiente creatividad para igualar episodios memorables como por ejemplo Tan Lines, Make Rebecca Great Again o mis personales favoritos como Carol Of The Bells, Beard After Hours o los últimos dos episodios de la tercera temporada Mon City y So Long Fare Well.
Vamos a ver qué le sucede a Lasso ya que nuevamente está en un escenario que no le pertenece.