Jenicka López sorprende a todos tras perder 100 libras

Jenicka López, la reconocida hija menor de la legendaria Jenni Rivera, ha abordado de manera directa y sin rodeos las críticas que surgieron a raíz de su notable transformación física.
Tras una significativa pérdida de más 100 libras, la hija de Jenni Rivera y figura pública se enfrentó a comentarios que insinuaban que simplemente "compró su cuerpo".
Con firmeza, Jenicka López ha respondido a estas acusaciones, destacando el profundo compromiso, la disciplina y el esfuerzo personal que han sido pilares fundamentales en su proceso de cambio.
La joven de 29 años compartió una serie de impactantes imágenes de "antes y después" en sus plataformas digitales, ofreciendo a sus seguidores una visión clara de su evolución.
Jenicka López fue enfática al aclarar que su impresionante cambio no es meramente el resultado de las intervenciones quirúrgicas.
La influencer reveló que antes de considerar cualquier procedimiento estético, logró perder un total de 110 libras de peso de forma completamente natural.
"Perdí 110 libras de forma natural antes de cualquier cirugía; obviamente iba a necesitar hacérmela. La cirugía (abdominoplastia y BBL) no fue la solución fácil ni el final del camino para mí", aseguró
Afirmó además que el postoperatorio la obligó a esforzarse el doble para mantener los resultados obtenidos: "El postoperatorio es la parte en la que tengo que esforzarme el doble y ser capaz de mantener aquello por lo que pagué. Comprado y hecho".
Un mensaje de empoderamiento y autenticidad
En un mensaje que resonó con muchos de sus seguidores, Jenicka López articuló con claridad lo que su dinero, a pesar de las cirugías, nunca pudo comprar.
"Mi dinero no compró: disciplina, fuerza, consistencia, autocontrol, motivación, confianza", afirmó con una convicción inquebrantable.
Además, la modelo subrayó que la inversión económica tampoco le proporcionó "una mente sana y mi corazón", resaltando que el bienestar integral, la resiliencia mental y la fortaleza emocional son logros profundamente personales que trascienden cualquier intervención física o gasto monetario.
El camino de transformación de Jenicka López se inició formalmente en enero de 2022. Desde ese momento, la hija de la inolvidable "Diva de la Banda" ha mantenido una comunicación abierta y transparente con su audiencia, documentando cada fase de su evolución en sus redes sociales.
Entre los procedimientos estéticos específicos a los que se ha sometido se encuentran el Brazilian Butt Lift (BBL), una técnica que no solo implica el levantamiento de senos y glúteos, sino también la eliminación estratégica de cúmulos de grasa en áreas no deseadas para su posterior transferencia, y una abdominoplastia, diseñada para remodelar y tensar la zona abdominal.