Messi y Antonela: Apoyo a Tini Stoessel en Conflicto Familiar

El escándalo financiero que enfrenta Tini Stoessel con su padre y exmánager, Alejandro Stoessel, sumó un capítulo impensado con protagonistas de nivel mundial.
En medio de la auditoría que reveló que la cantante no tiene acceso a la fortuna de 70 millones de dólares que generó en 15 años de carrera, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aparecieron en escena para ofrecerle un salvavidas profesional.
La pareja de famosos intervino directamente en la delicada situación, al recomendar un nuevo equipo legal que ahora se encarga de reestructurar la gestión de su patrimonio y derechos.
Fue la esposa de Messi quien tomó la iniciativa y le presentó a la cantante al equipo jurídico-financiero externo que maneja la estructura comercial, los derechos de imagen y los contratos de sponsoreo de la familia Messi en todo el mundo.
Según lo informado por Santiago Sposato en el programa Primicias Ya, la asistencia de la familia Messi fue fundamental.
El nuevo equipo de abogados y financieros tiene como objetivo principal la modificación de contratos de cesión de marcas, derechos de imagen y el cobro de regalías por shows, asegurando que estos ingresos tributen y se canalicen directamente a una nueva estructura bajo gestión profesional externa.
Esta medida busca otorgar a Tini Stoessel un control más directo sobre sus finanzas. Sposato enfatizó que fue Antonela Roccuzzo quien personalmente presentó este equipo financiero y jurídico a Tini Stoessel, confirmando la implicación directa de la familia Messi en este proceso.
La decisión de Antonela Roccuzzo responde a la sólida experiencia que construyó administrando su propia imagen comercial como rostro de marcas internacionales.
Declaraciones
En medio del escándalo que la enfrenta con sus padres por el manejo de su patrimonio, Tini Stoessel concedió una entrevista a Cosmopolitan en la que, sin referirse directamente al conflicto, dejó en claro cómo atraviesa este momento de su vida.
La cantante habló de madurez, seguridad y claridad personal mientras ensaya para retomar su gira.
"Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras", dijo Stoessel en el video que circuló en redes.
La frase tuvo un efecto particular debido al contexto en el que se encuentra, en donde mantiene un conflicto particular con su padre y exmánager Alejandro Stoessel.
La polémica estalló cuando se conoció que la artista no tiene acceso real a la fortuna de 70 millones de dólares que generó en más de 15 años de carrera. Según trascendió, la situación quedó al descubierto cuando le rebotó una tarjeta de crédito al intentar comprar una cartera y las notificaciones bancarias llegaban al teléfono de sus padres.