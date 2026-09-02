Yolanda Saldívar busca libertad: ¿cuándo saldrá de prisión?

Yolanda Saldívar, la mujer condenada a cadena perpetua por el trágico asesinato de la superestrella del Tex-Mex Selena Quintanilla, podría ver una nueva y acelerada oportunidad para obtener su libertad condicional.
Esta inesperada ventana se abre gracias a un reciente cambio en la legislación del estado de Texas, que ha modificado significativamente los plazos de espera para la reconsideración de casos de reclusos.
Según declaraciones de Vizcalla, el vocero de Yolanda Saldívar, su representada recibió una notificación crucial del Departamento de Libertad Condicional.
Esta comunicación informa que, a partir del 8 de julio de 2025, la normativa que rige los procesos de libertad condicional en Texas ha sido actualizada, permitiendo que su caso sea revisado con mayor prontitud.
Anteriormente, si a un recluso se le negaba la libertad condicional, debía transcurrir un periodo de cuatro años antes de que su solicitud pudiera ser evaluada nuevamente por un funcionario.
Sin embargo, la nueva ley de Texas establece que una persona privada de su libertad puede ser considerada para libertad condicional después de solo un año de haber recibido una negativa previa.
Vizcalla fue enfático al aclarar que esta carta no representa una autorización inmediata para que Yolanda Saldívar abandone la prisión. Su significado es que el documento indica que ella puede volver a ser considerada para una eventual libertad condicional.
"Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora la ley cambió. Ahora ella recibió una carta", explicó Vizcalla al programa De Primera Mano.
El crimen que conmocionó al mundo
El 31 de marzo de 1995, el mundo de la música se detuvo con la trágica noticia del fallecimiento de Selena Quintanilla.
La "Reina del Tex-Mex" murió a los 23 años tras recibir un disparo en el tórax durante un altercado con Yolanda Saldívar en un hotel de Corpus Christi, Texas.
El informe del forense Lloyd White reveló que la causa de la muerte fue una hemorragia interna y externa masiva, resultado de una herida de bala perforante que lesionó gravemente la arteria subclavia, provocando un sangrado incontrolable.
Yolanda Saldívar, quien en su momento ocupó roles de confianza como presidenta del club de fans de Selena y administradora de algunas de sus boutiques, fue declarada culpable de homicidio intencional en octubre de 1995.
La justicia le impuso una sentencia de cadena perpetua por su responsabilidad en la muerte de la joven estrella. Ahora, tres décadas después de aquel lamentable suceso que dejó una huella imborrable en la cultura latina, Yolanda Saldívar tiene una nueva y tangible posibilidad de ser considerada para obtener la libertad condicional, un giro inesperado en su larga condena.