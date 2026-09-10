 Gala Montes revela que fue expulsada de LCDLF tras incidente
Farándula

El incidente que sufrió Gala Montes que provocó que la sacaran de La Casa de los Famosos

La actriz desmiente su renuncia al reality, afirmando que fue expulsada por la producción tras una emergencia.

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Gala Montes, Instagram
Gala Montes / FOTO: Instagram
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Gala Montes rompió el silencio y ofreció una versión contundente sobre su salida de La Casa de los Famosos México, contradiciendo directamente el comunicado oficial del programa. 

La actriz aseguró que no abandonó voluntariamente la competencia, sino que fue "sacada" por la producción, revelando detalles inéditos de un incidente que la llevó a ser retirada del popular reality show.

La polémica se desató el pasado 8 de septiembre, cuando el programa anunció que la participante había decidido terminar su estancia por voluntad propia, apenas dos días después de su ingreso como reemplazo de Aldo Rendón.

Sin embargo, el 10 de septiembre, a través de sus historias de Instagram, Gala Montes compartió su verdad, desmintiendo la narrativa oficial y explicando los eventos que, según ella, precipitaron su inesperada partida.

De acuerdo con el relato de Gala Montes, el problema se originó mientras se encontraba en el confesionario. La actriz explicó que le llegó su periodo menstrual y necesitaba con urgencia un producto de higiene femenina.

Ante esta situación, solicitó ayuda a la producción en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta inmediata.

"Yo me salí del confe porque me estaba bajando, se me estaba escurriendo la p*ta sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera... abrí la puerta y me salí de La Casa de los Famosos y les dije: ‘Jefaaa un tampón’, me regresé, ¿yo por qué me voy a querer salir si acababa de entrar?, yo no me quería salir, me sacaron", declaró Montes, dejando clara su postura.

Filtran video de Gala Montes abandonando la Casa de los Famosos

La actriz dejó abruptamente el reality a solo dos días de su ingreso. La producción confirmó que su decisión fue personal y sorpresiva, generando confusión entre los demás participantes.

Confrontación con rumores

Gala Montes lanzó una amenaza directa contra Joanna Vega-Biestro después de que la conductora difundiera información extraoficial sobre su salida de La Casa de los Famosos México 2026.

A través de un video, la actriz acusó a la periodista de compartir datos falsos y aclaró su versión sobre lo que realmente sucedió dentro del reality show.

El enfrentamiento entre ambas surgió cuando Vega-Biestro, conductora de Sale el Sol, aseguró que fuentes cercanas al programa le habían informado sobre un presunto momento de alteración por parte de Gala antes de abandonar la competencia.

Gala Montes negó esta versión y compartió públicamente lo que, según ella, fue la verdadera razón detrás de su salida.

En su video, Gala Montes arremetió directamente contra Joanna, refiriéndose a ella con un apodo e insistiendo que dejara de "inventar historias".

Antes de concluir, la actriz fue más allá y lanzó una advertencia explícita a la periodista tras sentirse afectada por los rumores y comentarios sobre su familia: 

"A la que le voy a partir la madre es a ti Joanna... ya me la debes, porque ya te metiste con mi mamá y conmigo, y con mi mamá nadie se mete, solo yo".

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