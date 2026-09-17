Edwin Luna y Kim Flores: ¿hubo infidelidad en su relación?

Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, manifestó su firme esperanza de una reconciliación con Kim Flores, su esposa, tras el reciente anuncio de su separación.
El artista de 39 años enfatizó que, aunque atraviesan un distanciamiento, su intención es evitar a toda costa que la situación desemboque en un divorcio, una postura que ha reiterado públicamente y con gran convicción.
La noticia de la ruptura, que sorprendió a sus seguidores y al mundo del espectáculo, se dio a conocer el pasado 16 de septiembre de 2026.
Tras nueve años de relación, la pareja conformada por Edwin Luna y Kimberly Flores, de 37 años, comunicó que la decisión de separarse fue mutua y consensuada.
No obstante, desde el primer momento, ambos hicieron hincapié en que se trataba de una separación y no de un proceso de divorcio, dejando así una puerta abierta a una posible vuelta y a la superación de esta crisis conyugal.
En una reciente entrevista concedida al programa "De Primera Mano", posterior a su emotiva presentación en la alcaldía Iztacalco con motivo de las celebraciones de la Independencia de México, Edwin Luna volvió a abordar el delicado tema.
Con una actitud serena y reflexiva, el intérprete subrayó nuevamente que su situación con Kimberly es de separación, no de divorcio. Expresó su deseo de que este periodo sea meramente temporal y que no se vean obligados a recurrir a instancias legales para disolver su unión, mostrando un optimismo palpable.
"No, no hay divorcio de por medio, ojalá nunca llegara", afirmó categóricamente el cantante, dejando clara su posición y el anhelo profundo de preservar su matrimonio y la familia que han construido juntos.
Los "acuerdos" como clave en la relación
Pese a la pregunta si hubo infidelidad por parte de alguno de los dos, Edwin Luna no profundizó en el tema pero sí dejó entrever que la separación podría estar intrínsecamente relacionada con el incumplimiento de ciertos "acuerdos" dentro de su relación.
El líder de La Trakalosa de Monterrey explicó que su vínculo con Kimberly Flores, a pesar de las apariencias externas, no sigue un esquema tradicional de pareja y se basa en pactos específicos y entendimientos mutuos establecidos entre ellos.
El cantante detalló que, en ocasiones, estos compromisos mutuos pudieron haberse pasado por alto o haber sido quebrantados, lo que generó una reacción por parte de la otra persona.
Esta dinámica de "acuerdos" y sus posibles transgresiones parece ser un factor clave y recurrente en la actual situación de la pareja, marcando un punto de inflexión en su convivencia.
"Nuestra relación no es tan tradicional como se imaginan, tenemos muchos acuerdos ella y yo. Pero aún así de pronto hay cosas que se nos olvidan y se rompe un acuerdillo que es cuando dice uno ‘espérate en eso no habíamos quedado’", compartió Edwin Luna, ofreciendo una perspectiva íntima y honesta sobre la complejidad y particularidades de su convivencia.