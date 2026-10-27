 Noah Wyle, Hombre Más Sexy de People 2026: Todo sobre él
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Noah Wyle es nombrado el Hombre Más Sexy de People 2026

El actor de 55 años, premiado con cuatro Emmy y un Globo de Oro por su rol en 'The Pitt', recibe el codiciado galardón anual.

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noah wyle / FOTO: Instagram
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La revista People ha nombrado a Noah Wyle, el aclamado actor de 55 años, como el Hombre Vivo Más Sexy de 2026, un reconocimiento que el propio protagonista de la serie "The Pitt" calificó de inverosímil.

Este galardón llega en un momento de notable resurgimiento profesional para Wyle, quien ha vuelto a captar la atención del público y la crítica gracias a su reciente éxito en la televisión.

"Pensé que sonaba a broma; ni en un millón de años habría pensado que este sería un honor otorgado a mí", expresó Wyle en una entrevista con People, reflejando su sorpresa ante la distinción.

Para la portada de la revista, el actor posó con un conjunto completamente de mezclilla, una imagen que acompaña la noticia de su inesperado título.

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Noah Wyle - Instagram

La designación de Wyle como el hombre más sexy del año coincide con un período de gran impulso en su carrera.

Tras años alejado de los grandes focos, el intérprete nacido en Hollywood regresó con fuerza en 2025 con su papel del doctor Michael "Robby" Robinavitch en el drama hospitalario de HBO, "The Pitt".

En esta serie, Wyle encarna a un médico de guardia agotado y combativo, un rol que le ha valido un amplio reconocimiento.

Trayectoria en la Televisión

La carrera televisiva de Noah Wyle despegó en 1994, cuando a sus 22 años se unió al elenco de "ER", la icónica serie médica de NBC.

Durante dos décadas, Noah Wyle interpretó al estudiante de medicina y luego doctor John Carter, compartiendo escenas con figuras de la talla de George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

A lo largo de la emisión de "ER", cuyo capítulo final se transmitió en 2009, Wyle acumuló cinco nominaciones al Emmy y tres al Globo de Oro, aunque en ninguna de esas ocasiones logró llevarse el premio.

Posteriormente, el actor participó en otras producciones como "Falling Skies", antes de su aclamado retorno con "The Pitt", que marcó un antes y un después en su trayectoria reciente.

Su destacada actuación en "The Pitt" le ha granjeado cuatro premios Emmy, incluyendo dos consecutivos al mejor actor en serie dramática en 2025 y 2026.

Además, el actor fue galardonado con un Globo de Oro al mejor actor en serie dramática en 2026, consolidando su regreso triunfal a la pantalla chica. La tercera temporada de este aclamado programa tiene previsto su estreno en enero de 2027, generando gran expectativa entre sus seguidores.

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