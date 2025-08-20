 Trump amplía política de deportación a Honduras y Uganda
Trump expande su política de deportación a terceros países con Honduras y Uganda

La información se publica después de que EE. UU. reanudara en julio los vuelos de deportación a terceros países.

Donald Trump con una gorra de MAGA, EFE
Donald Trump con una gorra de MAGA / FOTO: EFE

La administración de Donald Trump está persuadiendo a países de todo el mundo para que acepten recibir a personas de otras nacionalidades deportadas por EE. UU., ha establecido ya acuerdos con más países, como Honduras y Uganda, y busca sumar a esta política a otras naciones, como España y Ecuador.

Así lo afirmó este miércoles CBS News, con base en documentos internos a los que ha tenido acceso, en los que figura que, por ejemplo, Uganda ha aceptado recientemente recibir deportados de EE. UU. naturales de otros países africanos, en tanto en cuanto no tengan historiales criminales.

La información se publica después de que EE. UU. reanudara el pasado mes de julio los vuelos de deportación a terceros países una vez que la Corte Suprema dio vía libre a la Administración Trump para llevar a cabo estas expulsiones, lo que supuso una victoria para el presidente y sus políticas de mano dura contra la inmigración.

También el Gobierno de Honduras, presidido por Xiomara Castro, ha acordado recibir deportados de otros países hispanohablantes de América Latina, incluyendo familias con niños, según CBS, que abundó que el Ejecutivo hondureño aceptó un número "relativamente pequeño" de deportaciones, "solo unos pocos cientos en dos años", aunque el documento muestra que podría decidir aceptar más.

"Mantener EE. UU. a salvo"

Son al menos una docena de países los que han aceptado o acordado aceptar deportados de otras nacionalidades desde que Trump volvió a la Casa Blanca, y las autoridades de EE. UU. han estado cortejando "agresivamente" a otros gobiernos, añadió CBS News.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

Y aseguró, en este sentido, que la Administración republicana ha solicitado a otras naciones como España y Ecuador que reciban a deportados de EE. UU. de terceros países.

Preguntado al respecto, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a CBS News que no comentan el contenido de "negociaciones diplomáticas privadas", al tiempo que añadió que el Departamento de Estado "está haciendo todo lo posible para apoyar la política del Presidente de mantener EE. UU. a salvo expulsando a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en el país".

Desde que llegó en enero a la Casa Blanca, donde regresó con promesas como deportaciones a gran escala, Trump ha impulsado expulsiones exprés a países como El Salvador, Sudán y Esuatini.

*Con información de EFE

