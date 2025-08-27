Trump desea suerte a Taylor Swift por su compromiso

El presidente de EE. UU., Donald Trump, deseó "mucha suerte" a la cantante Taylor Swift y al jugador de fútbol americano Travis Kelce, después de que la pareja anunciara su compromiso, y aseguró que la artista es "una persona fantástica".
"Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete, el martes.
El mandatario fue consultado minutos después de que Swift y Kelce anunciaran su compromiso por medio de una publicación en Instagram. "Tu profesora de inglés y tu instructor de gimnasio se casan", escribió Swift en el post, que rápidamente se hizo viral.
Amor/odio por Taylor Swift
Las declaración del presidente Trump sorprendieron, porque el propio mandatario había escrito en varias ocasiones en su red social Truth Social que "odia" a Taylor Swift. "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!", publicó Trump en septiembre de 2024.
Sin ir más lejos, la última vez fue a principios de agosto, cuando afirmó que, desde que hizo comentarios sobre ella en ese sentido, la cantante dejó de estar de moda. "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ella ya no es ‘POPULAR’?", escribió.
El rechazo de Trump a Swift viene a raíz de una publicación de la cantante en apoyo a la ex vicepresidenta demócrata, Kamala Harris, que era la rival del ahora mandatario en las elecciones de noviembre del pasado 2024.
El mandatario, que poco antes había dicho que era "inusualmente hermosa" pero "liberal", compartió imágenes falsas en las que hacía ver que la cantante y sus fans le apoyaban en la carrera a la Casa Blanca. Sin embargo, Swift aseguró que se trataba de imágenes generadas por inteligencia artificial y ahí pareció desatarse la animadversión del presidente.
La noticia del compromiso llega poco después del anuncio de su próximo álbum de estudio, 'The Life of a Showgirl', que se publicará el próximo 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.
*Con información de EFE