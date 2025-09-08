 Venezuela: Llaman a prepararse ante despliegue de EE. UU.
Internacionales

Venezuela: Llaman a prepararse en "todos los frentes" ante despliegue de EE. UU.

El secretario general del gobernante PSUV anunció que se debatirán propuestas para defender a Venezuela de lo que Caracas denuncia como las "amenazas" que representa la movilización militar de EE. UU.

Compartir:
Venezuela: Llaman a prepararse ante despliegue de EE. UU., EFE
Venezuela: Llaman a prepararse ante despliegue de EE. UU. / FOTO: EFE

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió este lunes a los venezolanos prepararse en "todos los frentes" ante el despliegue militar que mantiene EE. UU. en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas", manifestó Cabello en una rueda de prensa del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, el también ministro de Interior indicó que prepararse para "esta batalla" significa que "los que hacen vida aquí como caballos de Troya saben que su destino es el destino de los enemigos de la patria".

"Si de algo nosotros tenemos que cuidarnos es de los internos que estarían dispuestos a trabajar para el imperialismo", señaló el chavista, sin abundar en detalles.

Cabello anunció que el fin de semana el PSUV debatirá y recibirá propuestas para defender a Venezuela de lo que Caracas denuncia como las "amenazas" que representa la movilización militar de EE. UU.

Foto embed
Diosdado Cabello, secretario general del gobernante PSUV - EFE

En alerta y "sin miedo"

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que el país permanece en alerta y sin miedo ante la operación de EE. UU. en el Caribe, lo que para Caracas representa un intento de provocar un cambio de "régimen".

En una rueda de prensa transmitida por VTV, Padrino López aseguró que "todo el despliegue" militar de EE. UU. en el Caribe está "apuntando a Venezuela" y, añadió, las autoridades locales se mantienen atentas.

Para el ministro de Defensa, EE. UU. mantiene una "amenaza militar sin precedentes" y, "en paralelo", aseguró, pretende "desestabilizar, desde adentro, a las instituciones (venezolanas), provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocar también que salgan por ahí traidores", por lo que llamó a consolidar "la estabilidad interna del país".

EE. UU. ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el tráfico de drogas que asegura "contaminan" las calles de su país y ordenó, la semana pasada, que diez naves de combate F-35 fueran a una base aérea de Puerto Rico.

Venezuela, en respuesta, ha movilizado buques y de millones de milicianos, y, además, ha llamado a la ONU y a la comunidad internacional en general a pronunciarse.

*Con información de EFE

En Portada

EN VIVO. Panamá 0-0 Guatemalat
Deportes

EN VIVO. Panamá 0-0 Guatemala

04:36 PM, Sep 08
Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineaciónt
Deportes

Luis Fernando Tena presenta modificaciones en su alineación

06:54 PM, Sep 08
Los hinchas panameños no tienen piedad con la Selección de Guatemala t
Deportes

Los hinchas panameños no tienen piedad con la Selección de Guatemala

06:52 PM, Sep 08
Así vive la Plaza el Panamá-Guatemalat
Deportes

Así vive la Plaza el Panamá-Guatemala

06:42 PM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos