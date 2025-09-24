 Trump se pronuncia por tiroteo en oficina del ICE
Internacionales

Trump se pronuncia por tiroteo en oficina del ICE y acusa a los demócratas

Trump cargó contra los demócratas después de que el director del FBI compartiera una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul 'ANTI-ICE'.

Donald Trump con una gorra de MAGA, EFE
Donald Trump con una gorra de MAGA / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, responsabilizó este miércoles a los demócratas del tiroteo en una oficina del ICE en Dallas, Texas, que dejó dos muertos, y les acusó de haber alentado una retórica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

"Ahora se ha revelado que el tirador, fuera de sí, escribió 'ANTI-ICE' en sus cartuchos. ¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres de ICE solo intentan hacer su trabajo y sacar a los 'PEORES de los PEORES' criminales de nuestro país, pero están enfrentando un aumento sin precedentes de amenazas, violencia y ataques por parte de radicales de la izquierda", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Trump cargó contra los demócratas después de que el director del FBI, Kash Patel, compartiera una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul 'ANTI-ICE', en alusión a las siglas en inglés del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

Donald Trump en Washington - EFE

Acusa a los demócratas

Según el mandatario, esta violencia es resultado de que "los demócratas de la izquierda radical demonizan constantemente a las fuerzas del orden, piden desmantelar ICE y comparan a sus agentes con 'nazis'".

"La violencia persistente de terroristas de la izquierda radical, después del asesinato de Charlie Kirk, debe terminar. Los agentes de ICE y otros valientes miembros de las fuerzas de seguridad enfrentan una grave amenaza", añadió Trump, haciendo referencia al reciente asesinato del activista ultraconservador.

Una persona disparó hoy contra un centro de ICE y provocó la muerte de al menos un inmigrante detenido en el centro e hirió a otros dos.

Ningún funcionario del servicio resultó herido, según la Policía, mientras que el atacante, al que la cadena NBC identificó como un hombre 29 años llamado Joshua Jahn, aunque aún falta confirmación oficial, se quitó la vida después del tiroteo.

"¡HAGO UN LLAMADO A TODOS LOS DEMÓCRATAS PARA QUE DETENGAN YA ESTA RETÓRICA CONTRA ICE Y LAS FUERZAS DEL ORDEN DE EE. UU.!", instó Trump.

La Administración Trump, añadió, "está totalmente comprometida con respaldar a las fuerzas del orden, proteger las fronteras, asegurar nuestra patria, deportar a delincuentes violentos y erradicar completamente el terrorismo interno de izquierda que está aterrorizando a nuestro país".

*Con información de EFE

