 Trump publica su primer TikTok como presidente y esto dice
Internacionales

"Me deben una": Trump publica su primer TikTok como presidente

El TikTok rozó el millón de visualizaciones en tan solo tres horas y cuenta con miles de me gusta y comentarios.

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó este lunes 6 de octubre de 2025 su primer TikTok desde su regreso a la Casa Blanca, dirigiéndose a los más jóvenes y diciéndoles que "le deben una".

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", dijo Trump en el video en el que aparece sentado en la mesa de su oficina presidencial.

@realdonaldtrump

I SAVED TIKTOK!

♬ original sound - President Donald J Trump

El TikTok rozó el millón de visualizaciones en tan solo tres horas, cuenta con miles de me gusta y cientos de comentarios y ha sido compartido miles de veces.

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

TikTok "seguro" en EE. UU.

Hace unos días, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de TikTok en EE. UU. tras alcanzar un acuerdo con su matriz china, ByteDance.

En 2024 el Congreso estableció que para proteger la seguridad nacional TikTok deberá cerrarse en EE. UU. si no se establece una sociedad que opere la aplicación en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

En un intento de celebrar esta nueva versión, la Casa Blanca se abrió un perfil oficial en la plataforma de videos.

@whitehouse

A message from potus from the Oval Office:

♬ original sound - The White House

*Con información de EFE

