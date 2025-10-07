 Edificio en obras se derrumba en Madrid, 2025
Internacionales

VIDEOS: Edificio en obras se derrumba en Madrid; hay cuatro desaparecidos

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados.

Compartir:
Edificio en obras se derrumba en Madrid, Emergencias Madrid
Edificio en obras se derrumba en Madrid / FOTO: Emergencias Madrid

Caos en España. Un edificio en obras se derrumbó parcialmente en el centro de Madrid, dejando al menos tres personas heridas y otras cuatro desaparecidas.

En el interior del edificio, que se está rehabilitando para un hotel, quedaron siete trabajadores, de los que cuatro todavía no han sido localizados, mientras que tres han sido rescatados, dijeron a EFE fuentes policiales.

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal y drones trabajan para encontrar a los desaparecidos, mientras que los otros tres obreros rescatados fueron atendidos por los servicios médicos, que trasladaron a un hospital al herido grave, por una fractura de pierna.

Investigan derrumbe

La Policía Municipal investiga el siniestro, ocurrido pasado el mediodía (hora local) del martes, como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble echaron en falta a algunos compañeros, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del bloque, informó Emergencias Madrid.

Los trabajadores de tiendas cercanas al lugar declararon que escucharon un "estruendo" y que empezó a salir "mucho polvo" con un "olor raro".

El derrumbe sembró el caos en el centro de la capital que, en cuestión de minutos, se convirtió en una escena de sirenas, polvo y calles acordonadas, mientras los equipos de emergencia trataban de asegurar la zona. Un edificio aledaño tuvo que ser desalojado.

La calle de las Hileras se llenó en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial, curiosos que intentaban entender qué ocurría y gente que no pudo acceder a los restaurantes donde tenían reserva.

*Con información de EFE

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerrot
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador estaría vinculado a trabajos no autorizados en el cerro

11:02 AM, Oct 07
Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala juramenta a sus atletas para Juegos Centroamericanos 2025

12:01 PM, Oct 07
Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluviast
Nacionales

Mineduc: Clases siguen, pero sin penalización por ausencias debido a lluvias

01:03 PM, Oct 07
Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowlt
Farándula

Donald Trump reacciona a la participación de Bad Bunny en el Super Bowl

12:47 PM, Oct 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos