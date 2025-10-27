 Trump dice que "le encantaría" optar a un tercer mandato
Internacionales

Trump dice que "le encantaría" optar a un tercer mandato

Trump fue preguntado después de que Steve Bannon, exasesor, asegurara que ya hay un plan para que pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la Constitución.

Compartir:
Donald Trump saluda al descender del avión presidencial, EFE
Donald Trump saluda al descender del avión presidencial / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que "le encantaría" optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la Constitución lo impide, pero respaldó la idea de que su vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, formen una candidatura para los comicios de 2028, que en su opinión sería "imparable".

"Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo", dijo Trump a los reporteros a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón.

El mandatario destacó la fórmula de Vance, como candidato a presidente, y a Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028. "Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables", indicó. "No creo que nadie se presentaría contra nosotros".

El responsable de la diplomacia estadounidense, que se encontraba junto al presidente, sonrió al ser propuesto por Trump, pero evitó hacer declaraciones al respecto.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

¿Plan para reelegirse?

El mandatario fue preguntado después de que Steve Bannon, exasesor del presidente, asegurara en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. recoge que "ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces" y fuera ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Al ser insistido por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de que hubiera un tercer mandato, que él mismo ha sugerido en varias ocasiones, Trump aseguró que su Administración cuenta con "un gran grupo de personas" para las elecciones de 2028, en cambio, a su juicio, los demócratas "no".

El republicano acusó a algunos de los rostros más visibles de los liberales de tener "un coeficiente intelectual bajo".

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump, y su entorno, haya dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee 'Trump 2028' como la que utilizó en la última campaña presidencial.

Además, hace unos días, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con quien Trump mantiene un enfrentamiento, y la ex vicepresidenta Kamala Harris, que perdió contra él el pasado noviembre, se han mostrado favorables a ser los candidatos del Partido Demócrata en los próximos comicios.

*Con información de EFE

En Portada

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Rooseveltt
Nacionales

FECI realiza operativo por posible corrupción en el Hospital Roosevelt

09:24 AM, Oct 27
Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemalat
Deportes

Jimena Gómez, la modelo colombiana que conquista la Vuelta a Guatemala

10:33 AM, Oct 27
Guatemala expondrá ante la OEA graves amenazas a su democraciat
Nacionales

Guatemala expondrá ante la OEA "graves amenazas" a su democracia

07:46 AM, Oct 27
Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemalat
Farándula

Drake Bell anuncia próximo concierto en Guatemala

08:50 AM, Oct 27

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Juegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos