 Trump cree que los días de Maduro en Venezuela "están contados"
Internacionales

El presidente de EE. UU. dijo "no creer" que EE. UU. vaya a una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su Gobierno tiene planes de ataque.

Donald Trump haciendo un gesto con el puño, EFE
Donald Trump haciendo un gesto con el puño / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este domingo "no creer" que EE. UU. vaya a una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su Gobierno tiene planes de ataque, tanto en una entrevista con CBS como en declaraciones a la prensa.

En una entrevista en el programa '60 Minutes' de CBS, consultado sobre si EE.UU. "va a la guerra con Venezuela", Trump contestó: "Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal", tras lo que mencionó el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de criminales venezolanos a su país.

Posteriormente, al ser consultado por la periodista Norah O’Donnell sobre posibles ataques de EE. UU. a objetivos en territorio venezolano, Trump respondió que no quería decir "si es verdad o no" y añadió que no le revelaría "a una reportera si voy a atacar o no".

"Ya veremos lo que pasa"

Previamente, al descender del Air Force One y ser preguntado por posibles planes concretos de EE. UU. para un ataque a Venezuela, respondió de manera similar.

"¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos", dijo Trump, criticando de nuevo el cuestionamiento.

"Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela", afirmó, tras lo que retomó el argumento de que el Gobierno de Venezuela "envió miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas".

"Tiene los días contados"

En la entrevista de CBS, presionado sobre la presencia de un portaaviones, en referencia al USS Gerald Ford, que es el más grande y sofisticado, y que puede sugerir una operación aérea, Trump contestó con ironía que "tiene que estar en alguna parte, es muy grande".

Generalmente, Trump interrumpió a la periodista hablando sobre inmigración cada vez que intentaba retomar las preguntas y evitó dar respuestas concretas, aunque consultado por "si (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro tiene los días contados", fue rápido: "Diría que sí, creo que sí".

Foto embed
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela - EFE

Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, negaron el viernes que EE. UU. se esté preparando para atacar a Venezuela, pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.

*Con información de EFE

