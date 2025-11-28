 Trump pausará migración de "países del tercer mundo"
Internacionales

Trump pausará la migración de "países del tercer mundo"

El anuncio tiene lugar dos días después del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, que acabó con la vida de una de ellos.

Trump en la Casa Blanca, EFE
Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió de que pausará de forma permanente la migración procedente "de todos los países del tercer mundo", días después del tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó una agente de la Guardia Nacional muerta y otro herido.

"A pesar de que hemos avanzado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos", indicó Trump en su red Truth Social la noche del jueves.

Así, Trump dijo que detendrá permanentemente la migración de países "del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo".

El republicano, que no entró en detalles sobre cuáles serían los países afectados, agregó que también pondrá fin a las "admisiones ilegales" de migrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden.

"Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para EE. UU. o que sea incapaz de amar a nuestro país, pondré fin a todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos, desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública", reiteró.

Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE

Tiroteo en Washington

Las palabras de Trump tienen lugar dos días después del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., que acabó con la vida de una de ellos: Sarah Beckstrom, de 20 años.

La otra víctima, un hombre de 24 años llamado Andrew Wolfe, permanece en estado crítico, mientras que el atacante, un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal, también se encuentra en "condición seria", según reveló ayer el presidente.

Lakanwal, de 29 años, trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán, y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a EE. UU. bajo el ala del programa 'Operation Allies Welcome'.

El hombre será acusado de asesinato en primer grado, adelantó este viernes la fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro. "Sin duda habrá muchos más cargos, pero estamos elevando los delitos iniciales de agresión a asesinato en primer grado", declaró Pirro en una entrevista con la cadena Fox News.

*Con información de EFE

