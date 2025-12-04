 Nasralla denuncia "cambio de datos" en conteo de votos en Honduras
Internacionales

Nasralla denuncia "cambio de datos" en conteo de votos en Honduras

La tendencia de los resultados preliminares volvió a revertirse este jueves, después de que Nasry Asfura volviera a tomar ventaja sobre Salvador Nasralla, con el 84,52 % de las actas escrutadas.

Compartir:
Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras, EFE
Salvador Nasralla, candidato presidencial de Honduras / FOTO: EFE

El candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este jueves un "cambio de datos" en el conteo de votos preliminar durante esta madrugada, tras "apagarse la pantalla", después de que su rival Nasry Asfura volviera a liderar el escrutinio de las elecciones en Honduras del pasado 30 de noviembre.

"Denuncio públicamente que hoy jueves 4 de diciembre de 2025, a las 03:24 de la madrugada, se apagó la pantalla y un algoritmo (similar al que usaron en 2013) cambió los datos", expresó Nasralla en su cuenta de X. "Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla", agregó el candidato e instó a "investigar" a la empresa encargada del portal de los resultados preliminares en Honduras.

Nasralla, en su publicación, instó a "investigar" a la empresa ASD, encargada del portal de los resultados preliminares, en la que, según denuncia, un candidato a diputado regional del partido de Asfura sería uno de los supuestos socios.

"Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD, de la cual son socios el exgerente de EEH Germán Martell y el candidato al Parlacen del Partido Nacional Walter Castellanos. El pueblo hondureño no permitirá que se repita la curva de Batson. Jueguen limpio!", culmina el mensaje de Nasralla.

Foto embed
Salvador Nasralla, del Partido Liberal - EFE

Asfura adelanta a Nasralla

La tendencia de los resultados preliminares en las elecciones en Honduras volvió a revertirse este jueves, después de que Asfura, que cuenta con el apoyo de Donald Trump, volviera a tomar ventaja sobre Nasralla en el conteo de votos que registra 84,52 % de las actas escrutadas hasta las 06:00 horas (locales), según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ambos candidatos conservadores han estado intercambiándose en el liderato del conteo, el cual ha sido alterado por cortes del sistema del ente electoral, según el mismo organismo, que ha pedido calma y paciencia a los hondureños, que siguen de cerca los resultados de las elecciones generales del domingo.

Foto embed
Elecciones en Honduras - EFE

La consejera presidenta del ente electoral de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este jueves que el "escaso margen" entre los candidatos presidenciales es "histórico", toda vez que los felicitó por su "civismo", al no haber incurrido en constantes declaratorias anticipadas, "ni intentos de sabotaje alguno".

El candidato que resulte electo sucederá, el 27 de enero de 2026, a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en enero de 2022, bajo la bandera del Partido Libre, que se resiste a aceptar los resultados que está arrojando la página web del CNE.

*Con información de EFE

En Portada

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoriat
Nacionales

Organizaciones llaman a asegurar procesos de selección basados en mérito, idoneidad y trayectoria

10:55 AM, Dic 04
Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026t
Deportes

Messi deja una frase que enciende la duda sobre su presencia en el Mundial 2026

10:26 AM, Dic 04
MP localiza indicios relevantes en operativo por desaparición de funcionaria en Huitét
Nacionales

MP localiza "indicios relevantes" en operativo por desaparición de funcionaria en Huité

09:16 AM, Dic 04
Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenangot
Nacionales

Video revela brutal asalto a farmacia en Huehuetenango

08:58 AM, Dic 04

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Donald Trump#liganacionalSeguridadPNCFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos