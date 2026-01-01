 Emiten alerta por tormenta solar; ¿cuáles son sus efectos?
Internacionales

Emite alerta por tormenta solar; ¿cuáles son sus efectos?

La aparente llamarada solar generó una onda de radiación con una velocidad estimada en 893 kilómetros por segundo.

Sol, tormenta solar, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Sol, tormenta solar / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. emitió una alerta por tormenta solar que vendría dada por una llamarada solar.

A las 14:00 (hora GMT) del miércoles, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta por una emisión de radiación de tipo II, la cual se produce "en asociación con erupciones en el sol e indican típicamente que una eyección de masa coronal está asociada con una llamarada solar", según explica el aviso.

La aparente llamarada, que es una breve explosión de radiación en la superficie del sol, se originó en torno a las 13:33 (hora GMT), según el comunicado, y generó una onda de radiación con una velocidad estimada en 893 kilómetros por segundo.

A las 14:01 (hora GMT) se emitió una segunda alerta por emisiones de tipo IV que "ocurren en asociación con erupciones importantes en el sol y generalmente están asociadas con eyecciones de masa coronal intensas y tormentas de radiación solar".

Foto embed
Tormenta solar NASA - NASA

¿Cuáles son sus efectos?

Una tormenta solar, que implica una perturbación del campo magnético de la Tierra debido al material que expulsa el sol, puede afectar, al tratarse de material electromagnético, principalmente a tecnologías e infraestructuras básicas, desde sistemas GPS a la generación de interferencias y cortes en sistemas de radio de alta frecuencia o en los empleados para la aviación.

Aunque no tiene efecto aparente en la salud humana, también puede llegar a afectar al funcionamiento de los satélites que orbitan en torno al planeta y en casos extremos dañar transformadores en redes de alta tensión y provocar apagones a gran escala.

A su vez, una tormenta solar puede generar el fenómeno atmosférico conocido como aurora boreal en la latitudes poco frecuentes, lejos de los polos.

*Con información de EFE

