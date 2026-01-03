 Trump aclara por qué no notificó al Congreso antes del ataque a Venezuela
Internacionales

Trump aclara por qué no notificó al Congreso antes del ataque a Venezuela

El anuncio de Trump notificando que fuerzas de EE. UU. realizaron "con éxito un ataque a gran escala" en Venezuela para capturar a Maduro tomó por sorpresa a varios senadores y congresistas.

Donald Trump en conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro, EFE
Donald Trump en conferencia de prensa sobre la captura de Nicolás Maduro / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aclaró este sábado, en rueda de prensa sobre la operación denominada "Resolución Absoluta", por qué no notificó con antelación al Congreso sobre el ataque relámpago en Venezuela para capturar al líder chavista, Nicolás Maduro.

Ante los periodistas en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), el mandatario estadounidense dijo que no notificó al Legislativo porque este "tiene tendencia a filtrar" información importante.

"El Congreso tiene tendencia a filtrar información. No sería bueno que filtraran información, creo que el resultado (del operativo en Caracas) habría sido muy diferente", dijo Trump.

Donald Trump brinda conferencia de prensa tras captura de Nicolás Maduro - EFE

Miembros del Gobierno de Trump comenzaron a alertar a los legisladores después de comenzadas las acciones de captura y extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Venezuela, en una ruptura con los procedimientos habituales de Administraciones anteriores, que habían notificado al Congreso antes de lanzar acometidas militares.

Discreción absoluta

El anuncio de Trump notificando que fuerzas de EE. UU. realizaron "con éxito un ataque a gran escala" en suelo venezolano para capturar a Maduro y trasladarlo fuera del país por vía aérea tomó por sorpresa a varios senadores y congresistas, incluyendo miembros de los comités que supervisan a las Fuerzas Armadas del país.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta fue "una misión condicionada a ciertos factores, en la que debían cumplirse ciertas condiciones noche tras noche", por lo que prefirieron mantener la discreción absoluta.

"Observamos y monitoreamos la situación durante varios días. Así que simplemente no es el tipo de misión en la que se puede llamar a la gente y decir: 'Oye, quizás hagamos esto en algún momento de los próximos 15 días', agregó el exsenador republicano.

Por su parte, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, dijo en un mensaje de X que "es vergonzoso" que EE. UU. haya pasado de "ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año" e insistió en que "no hay ninguna razón" para esta operación.

"Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses opuestos a la acción militar, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela", advirtió en tanto el representante demócrata, Jim McGovern, quien criticó que de pronto haya "fondos ilimitados para la guerra" cuando muchos estadounidenses sufren por falta de fondos para beneficios de salud.

*Con información de EFE

