Alcalde de Nueva York califica de "acto de guerra" la captura de Maduro

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tildó de "acto de guerra" y "violación del derecho federal e internacional" la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en una ofensiva relámpago de EE. UU. en Venezuela.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Mamdani advirtió de que esta "operación unilateral para cambiar el régimen venezolano" no solo afecta a terceros países, sino que también tiene repercusiones directas en la ciudad.
"Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", aseveró el alcalde de Nueva York, en referencia a la operación anunciada por el presidente Donald Trump.
"Este flagrante intento de cambio de régimen no solo afecta a quienes están en el extranjero, sino que impacta directamente a los neoyorquinos, incluidos decenas de miles de venezolanos que llaman a esta ciudad su hogar", afirmó el alcalde, y agregó que fue informado de la detención de Maduro y su esposa así como de su traslado a custodia federal en Nueva York.
El caso contra Maduro se tramitará en la Corte de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales federales ya habían presentado acusaciones en 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos con armas automáticas, que conllevan penas potencialmente muy elevadas.
Habla por teléfono con Trump
Mamdani reveló posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Trump, en la que le expresó su rechazo al reciente ataque en Venezuela.
El alcalde neoyorquino, que habló en una rueda de prensa en el distrito de Brooklyn, señaló que dejó claro en la llamada su desacuerdo con "la persecución de un cambio de régimen" en Venezuela y "la violación de la ley federal e internacional". Según el líder progresista, la conversación entre ambos fue "franca y directa".
Mamdani asumió el pasado jueves como alcalde de Nueva York.
