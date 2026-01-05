 Petro amenaza con volver a las armas para defender a Colombia de Trump
Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender a Colombia ante amenazas de Trump

El presidente de Colombia, que tiene un enfrentamiento verbal con su par de EE. UU. desde hace casi un año, dijo que tiene "una enorme confianza" en que el pueblo lo defenderá.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia / FOTO: EFE

El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este lunes con volver a tomar las armas si es necesario, como en sus años de guerrillero, para defender la soberanía de Colombia de la "amenaza ilegítima" del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Aunque no he sido militar sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el pacto de paz de 1989 (sic), pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero", dijo Petro en un largo escrito en su cuenta de X.

En su juventud, Petro hizo parte de la guerrilla del M-19 que se desmovilizó en 1990 después de firmar un acuerdo de paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).

El domingo, Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, "Colombia también está muy enferma", y en referencia a Petro dijo que el país está "gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE. UU. y eso es algo que no va a estar haciendo por mucho tiempo".

Al ser preguntado si eso significa que podría haber una operación de EE. UU. en Colombia, como la que se hizo en Venezuela contra Nicolás Maduro, que fue detenido con su esposa Cilia y ambos llevados ante un juez de Nueva York, Trump respondió: "a mí me suena bien eso".

"No soy ilegítimo ni soy narco"

"No soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie pudo decir que he gastado más que mi sueldo. No soy codicioso", afirmó Petro para rechazar las acusaciones de Trump en su contra.

Foto embed
Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE/ Presidencia de Colombia

El mandatario, que tiene un enfrentamiento verbal con Trump prácticamente desde que este comenzó su segundo periodo en la Casa Blanca, hace casi un año, señaló que tiene "una enorme confianza" en que el pueblo colombiano lo defenderá.

"La forma de defenderme es tomarse el poder en todos los municipios del país. La orden a la fuerza pública es no disparar al pueblo y sí al invasor", subrayó.

Según Petro, si EE. UU. "detiene al presidente", como lo hizo el pasado sábado en Caracas con Maduro y Flores tras un bombardeo en varios puntos de Venezuela, enfrentará la reacción popular.

"Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular", agregó.

*Con información de EFE

