Trump lanza advertencia a Petro tras captura de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este sábado una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, horas después de confirmar la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, en la denominada operación relámpago "Resolución Absoluta".
El mandatario republicano advirtió que Petro tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro, porque, según dijo, el gobernante colombiano tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EE. UU.
"(Petro) Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. (...) La están enviando a EE.UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano.
"No estoy preocupado"
Por su parte, Petro aseguró estar tranquilo pese al operativo contra su aliado en Caracas. "No estoy preocupado para nada", escribió el presidente de Colombia en la red social X, como respuesta a una publicación de un periodista que manifestó que el mandatario colombiano "debe estar muy preocupado con lo que puede contar el jefe del Cartel de los Soles" en EE. UU., en referencia a las acusaciones de Washington contra Maduro.
"No tengo nada que esconderme como otros. Ni asesinatos, ni fosas comunes, ni 6 mil 402 jóvenes asesinados en el gobierno que usted defiende, ni 3 mil presos políticos presos jóvenes. No convivimos con narcoterroristas que decidieron hasta refundar la Patria y casi lo logran", escribió Petro.
Esta advertencia llega en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la agresiva campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico.
El mes pasado, Trump advirtió a Petro de que será "el siguiente" tras Maduro, al que el republicano acusa de liderar una red de narcotráfico internacional.
*Con información de EFE