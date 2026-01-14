Trump dice que Delcy Rodríguez es "una persona fantástica"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como "una persona fantástica".
"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".
Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por EE. UU. de la transición en Venezuela.
"Tutela"
Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.
Trump sostiene que EE. UU. mantiene una "tutela" sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.
Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación "se mantiene abierto".
La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Rodríguez convoca a la unión
Rodríguez, además, convocó este miércoles a la unión de los trabajadores del país y reiteró su compromiso con la liberación de Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York.
"Que sea toda Venezuela unida que busque un horizonte y que ese horizonte sea la paz social, sea la paz económica, que en cada familia trabajadora de Venezuela, bueno, amanezca la esperanza y esa esperanza de que los tendremos de vuelta", declaró Rodríguez durante una llamada telefónica con uno de los dirigentes que encabezaba una manifestación de trabajadores chavistas en Caracas y que fue redifundida en los altavoces instalados en la concentración.
La líder chavista confió también en la posibilidad de construir una patria que "permita la felicidad, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas".
Se trata de las primeras palabras en medio de una movilización de la mandataria encargada, que no ha aparecido públicamente en este tipo de actos que convoca a diario el chavismo para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia.
*Con información de EFE