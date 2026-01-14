 Trump dice que Delcy Rodríguez es "una persona fantástica"
Internacionales

Trump dice que Delcy Rodríguez es "una persona fantástica"

El presidente de EE. UU. sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Compartir:
Delcy Rodríguez y Donald Trump, Red social X / EFE
Delcy Rodríguez y Donald Trump / FOTO: Red social X / EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien definió como "una persona fantástica".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano agregó que la llamada fue "larga", que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por EE. UU. de la transición en Venezuela.

Foto embed
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2025 - EFE/WILL OLIVER

"Tutela"

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que EE. UU. mantiene una "tutela" sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación "se mantiene abierto".

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Rodríguez convoca a la unión

Rodríguez, además, convocó este miércoles a la unión de los trabajadores del país y reiteró su compromiso con la liberación de Nicolás Maduro, que permanece detenido en Nueva York.

"Que sea toda Venezuela unida que busque un horizonte y que ese horizonte sea la paz social, sea la paz económica, que en cada familia trabajadora de Venezuela, bueno, amanezca la esperanza y esa esperanza de que los tendremos de vuelta", declaró Rodríguez durante una llamada telefónica con uno de los dirigentes que encabezaba una manifestación de trabajadores chavistas en Caracas y que fue redifundida en los altavoces instalados en la concentración.

La líder chavista confió también en la posibilidad de construir una patria que "permita la felicidad, el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas".

Se trata de las primeras palabras en medio de una movilización de la mandataria encargada, que no ha aparecido públicamente en este tipo de actos que convoca a diario el chavismo para pedir la libertad de Maduro y su esposa, Cilia.

*Con información de EFE

En Portada

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemalat
Nacionales

Departamento de Estado de EE. UU. congela procesamiento de visas para 75 países, incluido Guatemala

10:50 AM, Ene 14
Arévalo al presentar segundo informe: A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detenert
Nacionales

Arévalo al presentar segundo informe: "A pesar de los tropiezos y amenazas, ningún obstáculo nos va a detener"

12:09 PM, Ene 14
Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congresot
Nacionales

Toma posesión la junta directiva 2026-2027 del Congreso

11:42 AM, Ene 14
Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá reporta dos bajas para enfrentar a Guatemala

10:12 AM, Ene 14

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos