 Manifestantes acusan a agentes del ICE de dejarlos ciegos
Internacionales

Manifestantes acusan a agentes del ICE de dejarlos ciegos

Según el testimonio de uno de los manifestantes, los médicos localizaron fragmentos de plástico y vidrio en su cráneo y le extrajeron de un ojo una pieza de polímero del "tamaño de una moneda".

Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE, EFE
Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE / FOTO: EFE

Dos manifestantes denunciaron públicamente este viernes haber quedado ciegos tras ser alcanzados por proyectiles disparados en una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizada la semana pasada en el sur de California.

Uno de los manifestantes, identificado como Britain Rodríguez, de 31 años, relató a Los Angeles Times que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto de un proyectil en el rostro durante la protesta realizada en la ciudad de Santa Ana contra las deportaciones de ICE y el asesinato de Renee Good en Minnesota.

La novia de Rodríguez, quien también se encontraba presente, recibió el impacto de una bala en el pecho y resultó ilesa. Ambos aseguraron que los agentes no les avisaron antes de dispararles.

Su testimonio se suma al de Kaden Rummler, un joven de 21 años que también perdió la visión en un ojo durante el mismo operativo.

En una declaración publicada esta semana, Rummler relató que temió morir desangrado mientras suplicaba asistencia médica a un agente.

Según su testimonio, los médicos localizaron fragmentos de plástico y vidrio en su cráneo y le extrajeron de un ojo una pieza de polímero del "tamaño de una moneda" de cinco centavos.

Foto embed
Protestas en Minneapolis tras muerte de mujer a manos del ICE - EFE

Washington niega acusaciones

La secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones de Rummler y le restó importancia a sus lesiones.

Tras la muerte de Good, miles de personas se manifestaron en contra del ICE en EE.UU.. El estado de Minnesota y las ciudades de Mineápolis y Saint Paul demandaron a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para frenar las redadas y el despliegue masivo de agentes federales en esas ciudades.

Trump ha amenazado con activar la Ley de Insurrección, uno de los poderes de emergencia más poderosos que permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, en el estado si siguen los ataques contra ICE.

El mandatario estadounidense ha recurrido a advertencias similares en respuesta a protestas contra las campañas migratorias en ciudades como Los Ángeles (California), Portland (Oregón) y Chicago (Illinois) el año pasado.

*Con información de EFE

