 Brote de sarampión en México: Muertes aumentan a 28
Internacionales

Brote de sarampión en México: Se eleva a 28 el número de muertes

Según el más reciente informe, las autoridades sanitarias de México han registrado 20 nuevos posibles casos de sarampión durante la última semana, elevando a 8 mil 889 los contagios confirmados desde el año pasado.

Brote de sarampión en México, EFE
Brote de sarampión en México / FOTO: EFE

La Secretaría de Salud (SSA) de México confirmó dos nuevas muertes a causa del brote de sarampión que sufre el país desde el año pasado, lo que eleva a 28 el número de fallecimientos por esta epidemia.

Según el más reciente informe publicado el lunes 9 de febrero, las autoridades sanitarias han registrado 20 nuevos posibles casos de sarampión durante la última semana, elevando a 8 mil 889 los contagios confirmados desde el año pasado.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (1 mil 327 casos), seguido de los de 5 a 9 años (1 mil 88).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 50 mil 41 casos por cada 100 mil habitantes. En cuanto a la mortalidad, se produjeron 28 fallecimientos por el actual brote, de los cuales dos se dieron en los meses de enero y febrero de este año, en los estados de Michoacán (oeste) y Tlaxcala (centro).

Foto embed
Brote de sarampión en México - EFE

Aumento de contagios y vacunación

Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco (oeste), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes 10 de febrero que el Gobierno reforzará la vacunación contra el sarampión, que afecta más a la población que no tiene la pauta completa.

"Recuerden que a diferencia del Covid-19, hay vacuna, y hay suficientes vacunas. Lo importante es vacunar ahí donde se da el brote como se hace con las medidas epidemiológicas alrededor de donde se presenta el brote y al mismo tiempo ciertas edades que puedan vacunarse", señaló la presidenta Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria.

*Con información de EFE

