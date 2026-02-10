 ¿Trump indultará a Ghislaine Maxwell? Esto dice la Casa Blanca:
Internacionales

¿Trump indultará a Ghislaine Maxwell? Esto dice la Casa Blanca:

El abogado de Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Jeffrey Epstein, afirmó de antemano que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, el cual solo puede conceder Trump.

Donald Trump y Ghislaine Maxwell, EFE
Donald Trump y Ghislaine Maxwell / FOTO: EFE

La Casa Blanca se pronunció este martes ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump conceda un indulto a Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja del pederasta Jeffrey Epstein.

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el posible indulto a Maxwell "no es una prioridad" para Trump, y recordó que la petición de la mujer no estaba siendo contemplada por el mandatario cuando se hizo pública por primera vez.

"No he hablado de esto con el presidente recientemente, porque, francamente, no es una prioridad (para él). Él se centra en muchos de los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense y en ofrecer soluciones. Por eso no he hablado de ello con él recientemente", explicó Leavitt.

La portavoz fue preguntada al respecto de la posibilidad de un indulto después de que el lunes la propia Maxwell se acogiera al a quinta enmienda de la Constitución para no declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja estadounidense que investiga la trama del financiero fallecido en 2019.

Foto embed
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca - EFE

El abogado de Maxwell afirmó de antemano que su cliente está dispuesta a testificar libremente a cambio de un indulto, el cual solo puede conceder Trump.

"La última vez que (el presidente y yo) hablamos sobre ello, dijo que no es algo que esté meditando ni pensando", quiso recordar a su vez Leavitt hoy.

Caso Epstein

Las primeras exigencias de Maxwell, considerada la principal cómplice de Epstein para que el financiero captara, abusara y traficara a mujeres, muchas menores de edad, para obtener un perdón presidencial comenzaron a emerger a mediados de 2025 y la Casa Blanca ya dijo entonces que esa opción no estaba sobre la mesa.

El Gobierno Trump ha encarado una creciente presión por cuenta del caso Epstein, especialmente después de que una ley aprobada por el Congreso a final del año pasado, que en un principio el republicano dijo no apoyar, forzara al Departamento de Justicia a publicar toda la documentación relacionada con la investigación.

Ayer mismo, legisladores republicanos y demócratas expresaron su preocupación por los nombres de seis hombres que aparecen censurados en las últimas partidas de documentos publicadas y no descartaron tomar medidas para hacer públicas esas identidades si el Departamento de Justicia no corrige las omisiones.

Hoy mismo, los demócratas del Congreso presentaron un proyecto de ley que de momento no cuenta con apoyo bipartidista y busca eliminar el plazo de prescripción para delitos de tráfico sexual como los cometidos por Epstein.

*Con información de EFE

