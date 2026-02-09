 Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, declara en el Congreso de EE. UU. por los archivos
Internacionales

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, declara en el Congreso de EE. UU. por los archivos

Maxwell fue condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores y otros cargos en 2021 y cumple condena en una prisión federal de baja seguridad en Florida.

Compartir:
AFP
Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein / FOTO:

Ghislaine Maxwell, la cómplice y colaboradora del pederasta Jeffrey Epstein durante décadas, comparece en el Capitolio a puerta cerrada, aunque se espera que se acoja a la Quinta Enmienda y no testifique para evitar autoinculparse, según explicó el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

Maxwell, que fue condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores y otros cargos en 2021, cumple condena en una prisión federal de baja seguridad en Tallahassee, Florida, y comparecerá de forma remota en un momento clave en el desarrollo de la investigación parlamentaria sobre los documentos de Epstein.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura de los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

Los legisladores citaron a Maxwell para obtener más información sobre cómo funcionaba la trama de abuso sexual y los vínculos con personas conocidas.

En este sentido, una de las revelaciones de los últimos días apunta a que el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, mantuvo relaciones comerciales y personales con Epstein de forma más profunda y "habitual" de lo que había reconocido hasta ahora, según se desprende de los archivos publicados por el Departamento de Justicia.

Foto embed
Capitolio, en Washington - EFE

Los documentos revelaron que Lutnick intentó reunirse o llamar a Epstein varias veces desde 2005, incluso después de que se declarara culpable de conseguir una menor para la prostitución en 2008.

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky y líder en la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, pidió la renuncia de Howard Lutnick. Preguntado por CNN si Lutnick debería testificar, Massie respondió: "No, simplemente debería renunciar".

Piden transparencia

Por otra parte, este domingo se publicó un video en el que varias víctimas de Epstein exigían al Gobierno de Donald Trump más transparencia.

En el video, publicado por el grupo Mundo Sin Explotación, se pide a la Fiscal General Pam Bondi que publique todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein.

*Con información de EFE

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos