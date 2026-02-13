 Trump anuncia que visitará Venezuela
Internacionales

Trump anuncia que visitará Venezuela

Trump también subrayó que la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, está haciendo un "muy, muy buen trabajo".

Trump responde a los medios en la Casa Blanca, EFE
Trump responde a los medios en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

"Voy a hacer una visita a Venezuela", respondió hoy Trump a periodistas en la Casa Blanca, para a continuación explicar que aún no se ha definido cuándo se producirá dicho viaje.

El mandatario republicano realizó estas declaraciones antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde este viernes tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que participaron en la operación que terminó con la captura en enero del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que encara ahora un juicio en Nueva York, acusado de narcoterrorismo y conspiración.

Foto embed
Trump responde a los medios en la Casa Blanca - EFE

"Muy buen trabajo"

Tras la operación militar, el Gobierno de Trump ha entregado el mando de la transición en Venezuela a la exnúmero dos de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y asegurado que la Casa Blanca está supervisando la labor de su Ejecutivo.

Antes de partir a Carolina del Norte, Trump también subrayó que Rodríguez está haciendo un "muy, muy buen trabajo" y alabó el marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

"El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar", explicó Trump sobre el rol que están jugando las refinerías estadounidenses del Golfo de México, especializadas en el procesamiento de crudo pesado, que es el que se produce principalmente en Venezuela.

El secretario de Energía, Chris Wright, realizó esta semana una importante visita a Venezuela para reunirse con Rodríguez y hoy mismo el Departamento del Tesoro aprobó nuevas licencias que relajan aún más las restricciones existentes para que petroleras no venezolanas operen en el país caribeño.

*Con información de EFE

