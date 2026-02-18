 EE.UU. advierte a Cuba que debe realizar cambios "drásticos"
Internacionales

EE.UU. advierte a Cuba que debe realizar cambios "drásticos" y "pronto"

"Son un régimen que está cayendo", advirtió en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Compartir:
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, EFE
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca / FOTO: EFE

La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno de Cuba que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

"Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el propio presidente de EE. UU., Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".

Sin embargo, no concretó ninguna medida que EE. UU. vaya a poner en marcha. "No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para EE. UU. es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera", apuntó Leavitt.

Foto embed
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca - EFE

Crisis en Cuba

Cuba se enfrenta en este momento a la situación más delicada de los últimos 67 años después de la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 29 de enero.

El presidente de EE. UU. creó un mecanismo de aranceles adicionales sobre importaciones desde países que suministren petróleo crudo o productos refinados, buscando cortar el flujo de energía hacia la isla, que tampoco cuenta ahora con el apoyo del petróleo de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro en enero.

El bloqueo ha generado una situación humanitaria tan delicada que muchos auguran un colapso del sistema.

En este contexto, la página web Axios aseguró ayer, citando tres fuentes oficiales anónimas, que Rubio mantiene conversaciones en secreto con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, saltándose los canales oficiales con el Gobierno cubano.

El objetivo podría ser impulsar una transición inspirada en el "modelo Delcy Rodríguez" de Venezuela.

*Con información de EFE

En Portada

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elíast
Nacionales

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías

12:38 PM, Feb 18
Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenangot
Nacionales

Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenango

09:13 AM, Feb 18
Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegalest
Nacionales

Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegales

10:48 AM, Feb 18
Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citacionest
Deportes

Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones

11:21 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCredes socialesSeguridadSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos