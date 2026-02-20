 Trump ordena liberar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre
Internacionales

Trump ordena liberar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre

El anuncio se produce tras los comentarios de Barack Obama en un podcast, donde el exmandatario afirmó que los extraterrestres "son reales".

Compartir:
Trump ordena liberar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre, EFE / pixabay
Trump ordena liberar archivos sobre ovnis y vida extraterrestre / FOTO: EFE / pixabay

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció esta semana que instruirá a varias agencias del Gobierno a identificar y liberar archivos relacionados con objetos voladores no identificados (ovnis), fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre.

Trump indicó en su cuenta de Truth Social que la medida buscará recopilar y hacer públicos documentos sobre asuntos considerados "altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes".

La acción involucrará al Departamento de Guerra y a otras agencias federales, y busca transparentar información que durante décadas ha generado especulación sobre fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre, según amplió el mandatario.

Las declaraciones de Trump se producen tras los comentarios del expresidente Barack Obama en un podcast del periodista Brian Tyler Cohen, donde el exmandatario aceptó responder a una ronda de preguntas rápidas sobre vida extraterrestre.

Ante la consulta sobre si los extraterrestres son reales, Obama afirmó: "Son reales, pero yo no los he visto", y aclaró que no existen instalaciones secretas bajo tierra, salvo que hubiera una enorme conspiración que incluso ocultara información al presidente de EE. UU.

"Un grave error"

Trump criticó esas palabras y aseguró a los reporteros a bordo del Air Force One que Obama "dio información clasificada" y cometió "un grave error".

Al mismo tiempo, subrayó que él mismo desconoce si los extraterrestres son reales, pero defendió la necesidad de recopilar y hacer públicos documentos gubernamentales relacionados con Ovnis, UAP y posibles formas de vida extraterrestre.

El expresidente Obama posteriormente precisó en Instagram que durante su presidencia no vio "pruebas" de contacto con extraterrestres, aunque señaló que, dado lo vasto del universo, es probable que exista vida más allá de la Tierra.

Sus declaraciones reavivaron el debate público sobre la transparencia gubernamental y la existencia de fenómenos aéreos no identificados.

El interés por estos temas tiene precedentes históricos: en 2013, la CIA desclasificó documentos que confirmaban la existencia de la base militar Área 51, creada por orden del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2.

*Con información de EFE

En Portada

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSEt
Nacionales

Caso TREP: Juez suspende persecución penal contra magistrados del TSE

11:03 AM, Feb 20
En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientest
Nacionales

En último día de recepción, aspirantes a fiscal general presentan expedientes

10:52 AM, Feb 20
Detienen a tres presuntos narcotraficantes requeridos por EE. UU. t
Nacionales

Detienen a tres presuntos narcotraficantes requeridos por EE. UU.

09:27 AM, Feb 20
Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026t
Deportes

Diego Casas se mete a la lucha del goleo del Clausura 2026

09:28 AM, Feb 20

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSeguridadSuper BowlEstados UnidosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos