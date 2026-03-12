Líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves, en su primer mensaje a la nación, que "el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado".
Jameneí hizo esta declaración en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal, en medio de la escalada de tensiones regionales.
El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente interrumpido por los ataques de Irán contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por EE. UU. e Israel el pasado 28 de febrero contra la República Islámica.
Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de su país e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país, en referencia a la producción nacional de crudo, e insistió en que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.
Bloqueo en el estrecho de Ormuz
Poco después del mensaje de Jameneí, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Alireza Tangsiri, afirmó que su país mantendrá bloqueado el estrecho de Ormuz, en aplicación de las órdenes del nuevo líder supremo.
El responsable militar iraní advirtió en la red social X que Irán infligirá "los golpes más duros al enemigo agresor", en referencia a EE. UU. e Israel.
