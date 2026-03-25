 Irán rechaza el plan de Trump y presenta condiciones
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Irán rechaza el plan de Trump y presenta su propias condiciones

Irán considera, además, la propuesta de EE. UU. como "engañosa".

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Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

Irán rechazó la propuesta de 15 puntos del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra por considerarla "excesiva" y ha establecido sus propias condiciones, informaron este miércoles medios estatales.

Una fuente oficial dijo a la televisión del régimen Press TV que Washington envió la propuesta a través de canales diplomáticos a Teherán, que la ha considerado "excesiva y alejada de la realidad del fracaso de EE. UU. en el campo de batalla".

El Gobierno de Irán considera, además, la propuesta de negociaciones como "engañosa", según la fuente, que hizo referencia a que EE. UU. e Israel atacaron a la República persa cuando había conversaciones en curso el año pasado en junio y ahora a finales de febrero.

Según el diario estadounidense The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes. El rotativo añade que la propuesta también contempla la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, cuya inestabilidad ha afectado al tránsito marítimo y ha generado tensiones en los mercados internacionales de petróleo y gas.

La fuente citada por Press TV aseguró que Teherán ha presentado sus propias condiciones para un final a la guerra que se acerca ya a un mes de duración.

Las condiciones de Irán

Esas condiciones son el cese total de las "agresiones y asesinatos" por parte de EE. UU. e Israel en Irán y sus aliados, un mecanismo que garantice que no se inicie una nueva guerra y la reparación de daños de los ataques. El último punto sería el reconocimiento de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz como "un derecho natural y legal de Irán".

Trump anunció el lunes que aplazará durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz, y tras asegurar que ha mantenido conversaciones "productivas" con Teherán, que ha negado oficialmente que haya negociaciones.

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Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

La República Islámica no ofrece datos del número de muertos en su territorio en el conflicto. La última cifra oficial se publicó el 5 de marzo y se situó en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en EE. UU., sitúa el número de muertos en 3.291.

*Con información de EFE

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