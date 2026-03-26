Noelia Castillo revela su dolor en su última entrevista

Noelia Castillo Ramos, joven barcelonesa de 25 años, se convirtió en la persona más joven en acceder a la eutanasia en España, una decisión impulsada por el sufrimiento físico y emocional que marcó su vida.
Esta noticia generó debate nacional e internacional tras conocerse su testimonio en televisión días antes del procedimiento, donde relató los factores que la llevaron a buscar un final digno.
Noelia Castillo recibió atención psiquiátrica continua desde los 13 años por trastorno límite de la personalidad (TLP) y depresión, condiciones que influyeron profundamente en su salud mental.
Su historia dio un giro en 2022, cuando un intento de suicidio fallido le provocó una paraplejía y agravó su situación, sumando sufrimiento físico a su estado emocional.
Después de años de batallar con estos padecimientos y sin hallar mejoría, Noelia Castillo optó por la eutanasia como única vía para detener su dolor.
España legalizó este procedimiento mediante la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, ofreciendo una alternativa regulada para casos de padecimientos graves e incurables.
Testimonio antes del adiós
Días antes de su muerte, Noelia Castillo brindó una entrevista a la televisión española en la que compartió el cansancio emocional acumulado durante años, la soledad constante y la ausencia de sentido vital que sentía. Expresó que "no puedo más; no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza".
En la entrevista también habló de su historial de múltiples intentos de suicidio y autolesiones. Detalló cómo la falta de metas y objetivos mantuvo su visión "muy oscura", lo que refuerza el peso emocional de su decisión.
"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto", aseguró.
Noelia Castillo reveló haber sufrido dos agresiones sexuales. La primera, según su testimonio, se produjo por parte de su entonces pareja. "Al día siguiente me lo contó entre risas. Yo en el momento sentía algo, pero estaba dormida porque me había tomado pastillas para dormir", relata.
La segunda fue, según explica, una agresión sexual múltiple. "Sufrí una agresión sexual de tres chicos. Nunca lo denuncié porque fue días antes de tirarme por el balcón", afirma.
Ese episodio, unido al resto de circunstancias personales que describe, precedió al intento de suicidio que terminó con su caída desde un quinto piso y le provocó una paraplejia en 2022.
Noelia Castillo Ramos, de 25 años, recibió la eutanasia este jueves 26 de marzo, tras haber obtenido la autorización de la Justicia europea.
La decisión llegó luego de un extenso y complejo proceso, marcado por meses de lucha legal, incluso contra la oposición de sus propios padres, que nunca acompañaron su pedido.