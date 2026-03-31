 Trump dice que la guerra con Irán no durará "mucho más"
Internacionales

Trump dice que la guerra con Irán no durará "mucho más tiempo"

Sobre el estrecho de Ormuz, Trump opinó que "se abrirá automáticamente" tras la salida de EE. UU.

Compartir:
Trump durante una reunión de su Gabinete, EFE
Trump durante una reunión de su Gabinete / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la guerra con Irán no durará "mucho más" y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá "automáticamente" tras la salida de EE. UU.

"No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza", declaró Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.

Según el mandatario, EE. UU. no tendrá que quedarse en Irán "mucho más tiempo", aunque aclaró que le "queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede". Insistió en que ha "arrasado el país" y que a la república islámica "no le queda fuerza".

Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, Trump opinó que "se abrirá automáticamente". "(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente", subrayó.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

EE. UU. dice que espera acuerdo

La Casa Blanca dijo ayer que el mandatario mantiene vigente, por ahora, una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han cantado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

El lunes, el presidente afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como "compañías terroristas espías", y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google.

*Con información de EFE

En Portada

Detienen a pandillero con alerta roja internacional; es hermano de el Inquietot
Nacionales

Detienen a pandillero con alerta roja internacional; es hermano de "el Inquieto"

01:21 PM, Mar 31
OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemalat
Nacionales

OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemala

02:13 PM, Mar 31
Accidente múltiple en San Marcos: Bomberos atienden a varios heridost
Nacionales

Accidente múltiple en San Marcos: Bomberos atienden a varios heridos

01:27 PM, Mar 31
Europa definió sus últimos cupos mundialistast
Deportes

Europa definió sus últimos cupos mundialistas

03:43 PM, Mar 31
Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Floridat
Deportes

Informe policial expone el estado de Tiger Woods tras su accidente en Florida

12:43 PM, Mar 31

Temas

GuatemalaFútbolDestacadasMundial 2026Irán#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos