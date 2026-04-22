 Pentágono revela cuánto tiempo duraría el desminado del estrecho Ormuz
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Pentágono revela cuánto tiempo duraría el desminado del estrecho Ormuz

EE. UU. estima que las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz no se empezarán a realizar hasta que acabe la guerra contra Irán.

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Estrecho de Ormuz, EFE
Estrecho de Ormuz / FOTO: EFE

El Pentágono reveló cuánto tiempo podrían durar las operaciones de desminado en el estrecho de Ormuz, las cuales no se empezarán a realizar hasta que acabe la guerra contra Irán.

De acuerdo con las autoridades de EE. UU., estas podrían llevar hasta seis meses, lo que dificultaría la pronta normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, paso vital para el comercio de hidrocarburos, según informó este miércoles el diario The Washington Post. Según tres fuentes anónimas citadas por el rotativo, un alto funcionario del Departamento de Defensa compartió esa estimación en una sesión informativa celebrada el martes con miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja estadounidense.

Estos cálculos implican que los efectos económicos del conflicto podrían durar hasta casi final de año incluso si la paz entre Teherán y Washington se acordara de manera inminente, y aún se sentirían cuando EE. UU. celebre el próximo noviembre sus elecciones de medio mandato, vitales para que Trump y los republicanos mantengan el control de ambas cámaras en el Congreso.

Además de los efectos disruptivos para la economía global que está teniendo la guerra, el conflicto se ha vuelto tremendamente impopular, incluso entre las bases trumpistas, por el gasto militar y la subida en el precio de los combustibles que implica.

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Estrecho de Ormuz - EFE

Los tres funcionarios citados señalaron que el funcionario del Pentágono aseguró que Irán podría haber colocado en el estrecho más de una veintena de minas, y que algunas de ellas habrían sido colocadas empleando sistemas de control remoto o embarcaciones pequeñas, lo que dificulta su detección por parte de las fuerzas estadounidenses.

Se cree además que Irán podría tener dificultades para encontrar muchas de las minas plantadas en la zona.

Bloqueo en Ormuz

Antes del inicio de la guerra, el pasado 28 de febrero, por Ormuz transitaban parte importante del crudo y gas natural que se exportan globalmente, principalmente a grandes economías asiáticas como Japón o Corea del Sur.

Además del bloqueo parcial impuesto por Teherán para los buques de carga en el estrecho, Washington ha impuesto el suyo propio para evitar que barcos puedan partir o llegar a puertos iraníes.

Después de prorrogar indefinidamente y de manera unilateral el alto el fuego, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán el próximo viernes.

Irán afirmó hoy a su vez que volverá a la mesa de negociación con EE. UU. cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

*Con información de EFE

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