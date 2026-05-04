VIDEO: Avioneta se estrella contra edificio en Brasil

Al menos dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas este lunes luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, en Brasil, según informaron fuentes oficiales al medio en línea de noticias G1.
El Cuerpo de Bomberos Militares del estado confirmó al medio el fallecimiento del piloto y el copiloto de la avioneta, así como el traslado, en grave estado de salud, a un centro asistencial de la zona del restante de los ocupantes que iban a bordo de la aeronave.
El accidente ocurrió poco después del mediodía del lunes, cuando la avioneta impactó contra un predio de cuatro pisos, específicamente contra el área de las escaleras, en el sector ubicado entre el tercer y cuarto piso, y los primeros análisis del siniestro revelan que no impactó dentro de ningún apartamento.
El momento del siniestro fue captado en video y las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
Equipos de rescate y peritos de la Policía Civil se encuentran en el lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones sobre las causas del hecho.
El edificio fue evacuado de manera preventiva mientras se evalúa si la estructura de la construcción quedó comprometida a causa del accidente.
*Con información de EFE