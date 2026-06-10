 Trump no garantiza renovar el T-MEC con México y Canadá

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Internacionales

Trump no garantiza que vaya a renovar el T-MEC con México y Canadá

Washington ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes.

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Trump en la Oficina Oval, EFE
Trump en la Oficina Oval / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en duda este miércoles la renovación del tratado de libre comercio T-MEC con sus vecinos Canadá y México, porque, según afirmó, EE. UU. "no necesita nada" de sus socios.

"No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a EE. UU. le va mucho mejor", dijo Trump, en el Despacho Oval, durante la firma de una ley para financiar los servicios de inmigración en los próximos tres años.

Preguntado sobre la marcha de las negociaciones para extender el acuerdo, en medio de las tensiones avivadas por su guerra arancelaria, Trump insistió en que, en lugar de déficits comerciales, deberían tener superávits con sus aliados comerciales.

"No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros, y tienen que tratarnos mejor (...) No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía; no necesitamos nada de lo que ellos tienen", indicó el mandatario republicano.

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Trump en la Oficina Oval - EFE

El actual tratado trilateral entre las naciones norteamericanas sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, al establecer una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 1 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros dieciséis años, algo que ya han pedido Canadá y México. En caso contrario, comenzaría un período de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.

Trump advirtió este miércoles que la "razón principal" por la que aceptó el T-MEC fue porque el TLCAN, en vigor desde 1994 a 2020, "era el peor acuerdo comercial jamás firmado con diferencia" porque no incluía el "derecho a terminarlo". Incluso se quejó que tenía "errores tipográficos".

La Administración Trump ya ha iniciado conversaciones formales con México para revisar el acuerdo trilateral y, aunque todavía no ha hecho lo mismo con Canadá, el ministro de comercio canadiense, Dominic LeBlanc, anunció la semana pasada que tuvo una reunión positiva con el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer.

Washington ha dado señales durante el último año y medio de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense.

*Con información de EFE

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