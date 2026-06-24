Joven Salta de Puente Sin Cuerdas: Video Viral Impactante

Ya hace un par de semanas la intención de realizar una práctica extrema terminó en tragedia para Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien murió tras ser lanzada al vacío desde un puente de 40 metros sin cuerda de seguridad. El trágico accidente ocurrió durante una práctica de salto extremo en el Puente Esqueleto en Limeira, Sao Paulo (Brasil).
El hecho ha provocado gran indignación en el país y en el mundo entero, ya que uno de los pilares de las actividades extremas es la seguridad y la revisión doble de los implementos de protección.
El video revela cómo los instructores levantaron a la joven y la arrojaron al vacío sin verificar que el arnés estuviera conectado a la cuerda elástica, quienes tras el hecho se dieron a la fuga, no sin antes retirar la cámara corporal de la víctima. Sin embargo, las investigaciones locales buscan responsabilizarlos por la muerte de Rodrigues.
"¿Quién fue el loco que me dejo venir a saltar de un puente?", fue el último mensaje de la joven en redes sociales.
Tres hombres fueron arrestados tras el accidente, en el que los instructores no ataron la cuerda de seguridad antes de ayudarla a saltar desde un puente en el estado de São Paulo.
Este miércoles, la Justicia de Brasil logró identificar de manera formal al sospechoso que le quitó la cámara de filmación personal a la víctima mientras agonizaba en el suelo tras el impacto. Según los datos de la orden, el responsable de la sustracción del dispositivo electrónico fue identificado como João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, de 35 años.
En las imágenes previas al accidente se observa con claridad cómo la víctima sujetaba una cámara GoPro con su mano derecha; sin embargo, el equipo desapareció inmediatamente después de la caída de 40 metros de altura desde el denominado "Puente Esqueleto".
El informe policial indica que la cuerda no estaba asegurada en el momento del salto. Rodrigues llevaba consigo una cámara GoPro que no ha sido encontrada.