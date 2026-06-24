 Joven Salta de Puente Sin Cuerdas: Video Viral Impactante

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
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Czech Republic CRZ
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Czech Republic CRZ
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Qatar QAT
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Brazil BRA
13/06 16:00 HS
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Scotland SCO
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Haiti HAI
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Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
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20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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Finalizado
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21/06 19:00 HS
Egypt EGY
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Egypt EGY
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Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
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Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
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Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
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Austria AUS
Finalizado
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Algeria ALG
Finalizado
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
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Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
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Colombia COL
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Portugal POR
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27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
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Ghana GHA
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Panama PAN
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England ENG
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Croatia CRO
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Ghana GHA
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27/06 15:00 HS
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Internacionales

Viralizan video de joven que decidió hacer un salto extremo desde puente y la lanzaron sin cuerdas

La joven había publicado un inquietante mensaje en redes sociales; personal de empresa es investigado por no asegurar cuerdas; sin embargo, el video es revelador.

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Joven lanzada desde puente sin cuerdas, Captura de video
Joven lanzada desde puente sin cuerdas / FOTO: Captura de video
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Ya hace un par de semanas la intención de realizar una práctica extrema terminó en tragedia para Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, quien murió tras ser lanzada al vacío desde un puente de 40 metros sin cuerda de seguridad. El trágico accidente ocurrió durante una práctica de salto extremo en el Puente Esqueleto en Limeira, Sao Paulo (Brasil). 

El hecho ha provocado gran indignación en el país y en el mundo entero, ya que uno de los pilares de las actividades extremas es la seguridad y la revisión doble de los implementos de protección.

El video revela cómo los instructores levantaron a la joven y la arrojaron al vacío sin verificar que el arnés estuviera conectado a la cuerda elástica, quienes tras el hecho se dieron a la fuga, no sin antes retirar la cámara corporal de la víctima. Sin embargo, las investigaciones locales buscan responsabilizarlos por la muerte de Rodrigues. 

"¿Quién fue el loco que me dejo venir a saltar de un puente?", fue el último mensaje de la joven en redes sociales. 

Tres hombres fueron arrestados tras el accidente, en el que los instructores no ataron la cuerda de seguridad antes de ayudarla a saltar desde un puente en el estado de São Paulo.

Este miércoles, la Justicia de Brasil logró identificar de manera formal al sospechoso que le quitó la cámara de filmación personal a la víctima mientras agonizaba en el suelo tras el impacto. Según los datos de la orden, el responsable de la sustracción del dispositivo electrónico fue identificado como João Antônio Pivetta Ribeiro da Silva, de 35 años.

En las imágenes previas al accidente se observa con claridad cómo la víctima sujetaba una cámara GoPro con su mano derecha; sin embargo, el equipo desapareció inmediatamente después de la caída de 40 metros de altura desde el denominado "Puente Esqueleto".

El informe policial indica que la cuerda no estaba asegurada en el momento del salto. Rodrigues llevaba consigo una cámara GoPro que no ha sido encontrada.

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